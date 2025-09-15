Lisa合照真人版Labubu！　「驚恐摀嘴」錯愕表情全被拍

記者王靖淳／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Lisa曾因喜歡Labubu，而讓全球掀起搶購風潮，台灣時間（15）日她出席第77屆艾美獎，並和變裝女王Joella扮成的Labubu合照，臉上露出錯愕表情的照片曝光後，立刻在網路上掀起討論。

▲Lisa合照真人版Labubu。（圖／翻攝自Instagram／thejoelladynasty）

透過Joella在IG限動發布的合照可見到，她以一身還原度極高的Labubu造型現身，穿著一件紅色織錦緞唐裝，頭上戴著毛茸茸的頭套及草帽，臉上則畫著Labubu的招牌大眼睛與齜牙咧嘴的笑容，完美還原角色神韻。一旁的Lisa則身穿一件金屬光澤感的粉色薄紗禮服，搭配項鍊及精緻的水鑽美甲，她眼神望向身旁的真人版Labubu，並用右手輕輕摀著嘴，露出有些錯愕及驚恐的表情，照片曝光後，立刻引發熱議。

▲Lisa喜歡在包包上掛娃娃。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

事實上，Labubu近年來風靡全球，不少明星如蔡依林、BLACKPINK成員Lisa與Rosé、以及流行天后蕾哈娜等人都曾被拍到人手一隻，顯見魅力無窮。許多粉絲甚至為了搶到限量款，經常徹夜排隊、瘋搶開箱。如今身為Labubu鐵粉的Lisa，被眼尖的粉絲發現包包掛上「新寵」蒙奇奇吊飾，再度掀起討論及關注。