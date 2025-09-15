李千娜電子花車開進夜市！　見「台下1幕」情緒激動險落淚

▲李千娜帶著電子花車巡演。（圖／環球音樂提供）

李千娜上週末帶著電子花車一起為全新台語專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》做宣傳，前進南北夜市會歌迷，不論是台南花園夜市或樹林興仁夜市，所到之處人潮擠爆，大家的熱情支持，讓她直呼既溫暖又感動，平常工作中顯少進食的她笑著說：「這是自己第一次舉辦簽唱會感到又餓又渴，因為夜市香味四溢，太多好吃好喝的啦！」她也透露私底下逛夜市，最愛嗑雞排配無糖綠茶，再來一份地瓜球，夜市牛排則一定要淋上黑胡椒醬。

當演唱〈愛人醉落去〉時，原本一首很開心的歌，但李千娜唱著唱著卻很想哭，因為看到台下各個年齡層的觀眾，更有人攜家帶眷、全家大小一起跟著唱，讓台上的她感觸良多；而當進行專輯簽名時，有一對年長的夫妻告訴千娜，這是他們第一次追星，也是第一次參加簽唱會活動，還一大早特地從很遠的地方趕來；現場更有許多從千娜出道就一路支持到現在的粉絲朋友們，讓李千娜非常感動也倍感珍惜，收穫滿滿愛與能量的她，也會繼續傳遞台語文化的精神與美好。



相隔9年舉辦簽唱會，而且還很特別的在夜市裡，用電子花車登台的方式，李千娜表示：「第一次帶著電子花車，同時推出我的翻唱專輯，所以過程中特別花了很多心思，希望能讓大家看見我們的用心。當我站在台上，看到那麼多人在面前時，真的非常感動！觀眾的笑容是最大的鼓勵，覺得和團隊一起努力完成了一個很棒的任務，也非常謝謝大家的支持！」

