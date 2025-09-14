婁峻碩唱一半哽咽哭了！　「突發1狀況」緊急中斷演出6分鐘

▲婁峻碩近距離和粉絲互動。（圖／伊弗龐金有限公司提供）



記者翁子涵／台中報導

婁峻碩昨13日起一連兩天空降台中Legacy舉辦「PowerBOMB RECHARGE Mini Tour」演唱會，他特別備足26首婁式金曲，舉凡開場的〈商務艙〉、〈Airplane〉、〈Neverland〉、〈Runner Runner〉，到神曲〈Colorful〉、〈Booyah 〉等都一次唱盡，全場粉絲也引吭大合唱，不料唱到從未在公開場合演唱的〈NEVER FORGET〉時，麥克風卻突然故障，他也臨危不亂，帶動全場清唱，氣氛照樣沸騰。

▲▼婁峻碩一度哽咽落淚。（圖／伊弗龐金有限公司提供）



婁峻碩唱到〈NEVER FORGET〉時，難掩激動情緒，數度哽咽，原來這首歌是獻給紀念已逝愛犬「啾啾」，他和焦凡凡一同養了10年的愛犬去年初不幸病逝，當時焦凡凡更痛心喊話：「謝謝啾啾，你要乖乖的當小天使，然後再回來找我跟爸爸當我們的小孩，好嗎？」

如今唱到這首歌，婁峻碩哽咽落淚表示：「這就是我為什麼不想唱這首歌，每唱必哭。」全場也跟著他合唱，送上溫暖鼓勵，沒想到才唱1分鐘，麥克風就壞掉，演出停止6分鐘，奇妙巧合令粉絲感到很玄，直喊是啾啾回來了。今（14日）適逢他32歲生日，每到talking橋段，粉絲都會高喊：「生日快樂！」婁峻碩也調皮地說：「今天我生日，第一個願望接下來喝水時，除了尖叫，要說我喝水好帥！」全場也跟著照做，讓他哭笑不得。

