《樂來越愛你》10年後大銀幕重映！
4生肖未來3周「貴人運」大爆發！
52歲反派港星驚罹「烏龜頸」！
ZICO登大巨蛋開唱！啦啦隊女神見偶像「緊張到難集中」　曝兩人特別緣分

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿將於9月12日至14日在台北大巨蛋盛大舉辦「SINGDOME音樂電台」主題日，連續三天以音樂與棒球交織，打造專屬球迷的娛樂盛典。9月13日邀請到韓國嘻哈創作人ZICO、日本男星中島健人，以及台灣歌手Marz23接力登場，吸引3萬人朝聖。樂天女孩更以ZICO火遍全球的〈AnySong〉揭開序幕，將全場氣氛瞬間炒熱。禹洙漢開心分享：「演出之前看到了禹智皓（ZICO），因為突然緊張，一度失去集中力，但能表演自己平常就喜歡的韓國歌曲，真的覺得很榮幸。」

▲禹洙漢見到偶像ZICO太緊張。（圖／樂天桃猿提供、翻攝自ZICO IG）

「樂天三本柱」之一的禹洙漢，談到ZICO時透露，開場前和女孩們一同表演〈Any Song〉，過程相當愉快，「小學的時候ZICO所屬的Block B非常有名，所以勾起了童年回憶。」而ZICO的本名「禹智皓」與自己同姓，「在韓國只有
一個姓『禹』的家族，覺得好像有種特別的緣分（笑），能親眼看到ZICO真的很神奇。」

▲禹洙漢曝和ZICO特別的緣分。（圖／樂天桃猿提供、翻攝自ZICO IG）

而「SINGDOME音樂電台」壓軸的9月14日，不僅有「樂天三本柱」難得合體登場，更邀來高爾宣與韓國女MAMAMOO成員華莎（HWASA）帶來震撼演出。禹洙漢透露：「三人曾有過合作經驗，這次排練比想像中更順利，所以一點都不緊張。」

▲▼MAMAMOO華莎。（圖／樂天桃猿提供）

▲MAMAMOO華莎今將現身大巨蛋演出。（圖／樂天桃猿提供）

隨著下半球季接近尾聲，禹洙漢特別呼籲球迷：「希望大家能把這次演出當作本賽季最後一次的『三本柱』合體，一起盡情享受我們的舞台！」賽季即將進入最後衝刺，球迷們更要把握機會，進場見證樂天女孩的熱情與桃猿球隊的精彩表現。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

