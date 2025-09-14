國民奶奶辭世！《情深深雨濛濛》女星陳奇享耆壽95歲…生日前8天離世

記者陳芊秀／綜合報導

大陸資深女星陳奇昨日（13）驚傳辭世，享耆壽95歲，主持人曹可凡發文悼念透露噩耗。她曾在經典電視劇《情深深雨濛濛》、《上海一家人》中有著精湛演出，因其溫暖慈祥的形象，被觀眾封為「國民奶奶」。

▲「國民奶奶」陳奇辭世，享耆壽95歲，曾演過《情深深雨濛濛》。（圖／翻攝自微博）

陳奇原名陳䭲，於1929年9月21日出生，從播音員成為舞台劇演員，隨後轉戰戲劇圈拍攝電視劇、電影，演藝生涯長達77年，最令大陸觀眾熟悉的，是曾在《春光燦爛豬八戒》中扮演洞悉一切的朱奶奶、瓊瑤劇《情深深雨濛濛》中飾演羅老太太。她直至晚年仍活躍於螢光幕前，參演電影《囧媽》等作品，並曾獲頒上海白玉蘭戲劇表演藝術獎特殊貢獻獎，在演藝圈備受敬重。沒想到在迎接96歲大壽的前8天逝世，令家人惋惜不捨。

▲陳奇晚年仍活躍螢光幕前。（圖／翻攝自微博）

主持人曹可凡在悼念文中，也回憶起與陳奇老師兩度合作的往事。他寫道，一次是在2012年，為節目促成了《上海一家人》劇組大團聚，當時陳奇老師「記憶力超群」，深情回憶當年拍攝的點滴。另一次則是2023年她榮獲「白玉蘭獎」終身成就獎時，雖然反應速度已明顯減慢，但她仍一絲不苟地認真準備，用真誠流暢的語言，表達對戲劇事業的熱愛與追求，「感人肺腑」。曹可凡最後也悲痛寫下：「祈願陳老師一路走好！」

▲主持人曹可凡發文悼念陳奇。（圖／翻攝自微博）