阿達「連發3文」祝福Lulu閃婚陳漢典！　網刷一排朝聖：最讚前任

記者王靖淳／綜合報導

女星Lulu（黃路梓茵）、陳漢典昨（11）日無預警宣布結婚，消息曝光後立刻震驚演藝圈，同時也喜獲一票祝福。為此，曾和Lulu交往過的藝人阿達（昌璟翔），事後也連續發布三篇貼文祝福前任，讓網友們紛紛大讚：「最讚前任。」

▲陳漢典、Lulu閃婚。（圖／翻攝自Facebook／Lulu黃路梓茵）



Lulu昨（11）日在發文公布與陳漢典的婚訊後，前男友阿達第一時間也在貼文底下留言大方送上祝福，「恭喜溜皮溜骨！！這...我禮金怎麼包..」，展現絕佳風度。內容曝光後，被不少網友留言拱擔任婚禮主持人。為此，阿達事後再度透過社群發文回應：「不可能啦！」

▲Lulu曾和阿達交往過。（圖／翻攝自YouTube／阿達 Ada chang）

緊接著，阿達透過Threads發文PO出Lulu和陳漢典的合照，再度獻上祝福：「恭喜！！！！太為兩位開心啦！！！大祝福！！！現在比較擔心這禮金怎麼包了嗷...。」三度針對前女友婚訊發聲的舉動，引來大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言誇獎他「最佳前任」、「最讚前任」、「最好的前任莫過於此」、「阿達是最讚的前男友了吧」、「真帥，阿達大氣！前男友的表率。」