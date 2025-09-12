于朦朧死前1天還上線看粉絲！　她傳訊道別收到「7字回訊」哭出來

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧11日意外離世，警方目前排除他殺可能，事發前一日，他仍在社群平台活動，最後一次在線時間為9月10日晚間21時31分，當時正在查看粉絲發文動態，有粉絲傳訊息到他的官方微博帳號道別，回應文讓人心痛淚崩。

▲于朦朧。（圖／翻攝自于朦朧微博）



在于朦朧過世後，有粉絲不捨地到他的微博私訊留言，收到一條回應訊息：「嗯嗯！你說！我在聽！」雖然只是系統設定的自動回覆，但宛如本人親口說出的溫暖話語，讓粉絲忍不住痛哭失聲，不少網友感嘆：「雖然是路人，但看到自動回覆心裡難受」、「不想對你說再見，希望我們下次再見」。

▲于朦朧微博自動回覆。（圖／翻攝自于朦朧微博）



于朦朧真正死因未公開，網路上流傳陰謀論，其中有「事發前他與導演程青松聚餐」的說法，程青松本人向警方報案並澄清，表示9月10日晚間他是與演員田海蓉用餐。另外，針對于朦朧生前健康狀況，被翻出他在2023至2025年間多次受訪時曾提到體重持續下降的情況，最瘦時僅45公斤左右，面頰凹陷、脖頸骨骼突出，也承認暴瘦與長期高強度工作、缺乏休息直接相關。

于朦朧曾參與《快樂男聲》選秀節目出道，以其清新陽光的形象受到觀眾喜愛，其後憑藉《三生三世》、《太子妃升職記》等多部電視劇作品展露演技實力，生前一直保持謙遜的態度，生前他也熱心公益，曾為河南暴雨災情捐款50萬元。

