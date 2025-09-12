神預言！曾問陳漢典「為什麼不愛Lulu」　陶晶瑩：我要蓋廟了

記者黃翊婷／綜合報導

藝人LuLu（黃路梓茵）11日公開與陳漢典結婚的喜訊，讓不少網友直呼驚喜。不過，有網友發現，其實早在納豆（林郁智）的婚禮上，陶晶瑩就曾問過陳漢典，「為什麼不愛Lulu？」似乎早有暗示。對此，陶晶瑩笑稱自己要蓋廟了，她根本不知道兩人的事情，只是有一種「感覺」，所以才會那樣問。

▲陶晶瑩曾在納豆與依依的婚禮上，詢問陳漢典「為什麼不愛Lulu」。（圖／翻攝自YouTube／Y.Y.C 陳依依，下同。）

依依（陳依依）與納豆（林郁智）交往8年修成正果，近日她在YouTube頻道上傳一部名為「諧星世紀大婚！笑點淚點通通都有！」的影片，紀錄她與納豆的婚禮趣事。結果被網友發現，當時化身教主的陶晶瑩曾詢問陳漢典，「為什麼不愛Lulu？中間還要假裝坐兩位。」意外搭上近日最夯的話題。

▲當時陳漢典回答「我們不要再互相傷害了」。

當時一旁的Lulu開心大笑，陳漢典則回答，「我們不要再互相傷害了，在這種場合，妳也要問一下她的意思嘛。」影片公開之後，不少網友認為陶晶瑩可能早就知道Lulu和陳漢典的事情。

對此，陶晶瑩11日在臉書發文笑稱，大家以為她早就知情，其實她根本不知道，當下只是有一種感覺，覺得這兩個人在一起會很開心，才會那樣問，「一種靈通、一種power！我要蓋廟了、希望善男信女能樂捐、結善緣。」