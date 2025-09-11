Lulu、陳漢典閃婚嚇壞全台　李千娜不忍跟進…宣布好消息！

記者蔡琛儀／台北報導

李千娜推出全新台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》，今（11日）舉辦記者會，沒想到記者會還沒開始，就傳出Lulu和陳漢典宣布將結婚的震撼消息，李千娜也相當驚訝，開玩笑說：「我要宣布我懷上第四胎了嗎？其實我（月經）一個月沒來了。」隨後澄清其實還沒懷孕，但與老公黃尚禾確實有計劃再拼生小孩。

▲李千娜推出全新台語翻唱專輯。（圖／環球提供）

李千娜過去曾代班主持《綜藝大熱門》，她想以自己專輯中翻唱林強歌曲〈愛情研究院〉替新人獻上祝福，並笑說事前完全不知道他們在交往，「覺得他們兩個熟到應該不可能。」

與同行交往、結婚，李千娜認為「有好有壞」，表示同行能更理解與體諒演藝圈的酸甜苦辣，比圈外人更能感同身受。她也直言自己很愛吃醋，無法看到黃尚禾與其他藝人演出親密戲，透露有一次受邀去看黃尚禾演出的電影，對方竟然有拍親密戲，「看到他拍吻戲我就氣到說，你為什麼沒跟我說有接吻！他說他不記得了。」

▲李千娜12月將開唱 。（圖／環球提供）

此外，李千娜今天也宣布真正的好消息，那就是她相隔6年將舉辦個人演唱會，於12月6日在台北國際會議中心演出，至於是否會邀請嘉賓？李千娜說目前還在討論中，「這次演出會很有戲劇張力，要扮演很多不同角色、跨出性別。」但爆料黃尚禾很會唱饒舌，「像黃立行的感覺。」