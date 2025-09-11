鼓鼓被Lulu、陳漢典閃婚嚇壞：保密得太好！　首揭婚禮進度

記者蔡琛儀／台北報導

鼓鼓今（11日）出席眼鏡品牌活動，今天震驚全台的事情，莫過於Lulu和陳漢典閃電宣布將結婚一事，鼓鼓對此也大感驚訝，不忘開心送上祝福：「這是很棒的事情，不管工作或是生活上，都會帶來新的氣象，很恭喜他們。」也坦言事前完全不知道兩人交往，「我覺得他們算是保密的很好，我也蠻佩服的，所以這段情一定可以走得很長久。」

▲鼓鼓罕見帶愛犬小柱出席活動。（圖／相信音樂提供）

鼓鼓和林艾璇（大元）情牽12年，今年2月終於登記結婚，不過兩人遲遲沒有舉辦婚禮，對此他表示：「還沒還沒，今年也不會。」會在明年舉辦嗎？他笑答：「先放著，現在很多人都不一定會辦啦，我們先放著再想想。」，更說陳漢典和Lulu應該會先辦婚禮，也會準備好大紅包祝賀他們。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小倆口都相當愛狗，去年一起領養馬爾濟斯「呂小柱」作伴。鼓鼓分享養狗心法，認為要給鼓勵而非責備，有著豐富養狗經驗的他，表示從來沒有罵過狗狗，「鼓勵是訓練寵物最好的方式，責備我覺得沒有用。」只要呂小柱在活動期間，在他鋪的尿布墊上廁所，「牠尿對地方，全部人都幫牠鼓掌，牠不一定覺得這是被鼓勵，會覺得這是一個好事，牠尿尿完以後氣氛變好了，狗是動物，所以牠感受的是氣氛，所以在家裡面要給牠好氣氛。」

▲鼓鼓和老婆大元都很愛狗。（圖／相信音樂提供）

過去鼓鼓和大元曾認養兩隻狗，但因年紀大以及生病接連離世，讓兩人傷心不已，想過不要再養狗，沒想到有天朋友分享寵物救援網站，讓鼓鼓直言越看越可愛跟心軟，還跑去現場看，「心裡有個底，很怕再痛一次。」但當時看到呂小柱時相當心動，苦笑說：「想一個禮拜受不了了，第二禮拜又衝過去，小柱視力不好，都躲在角落，跟我一樣不愛出門」，最終他和大元決定要給狗狗幸福，決定照顧呂小柱餘生。