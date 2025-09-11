近到快貼鼻子！ENHYPEN挑戰VR演唱會　台灣看得到

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體ENHYPEN首次挑戰互動式VR演唱會，《IMMERSION》全片共演唱8首歌曲，上映城市更橫跨亞洲、歐洲、北美洲、中美洲40多座城市，是AMAZE迄今製作過最多曲目，且全球發行規模最大的VR演唱會，奠定ENHYPEN在全球舞台上的影響力，讓《IMMERSION》成為全世界ENGENE最期待的年度盛事。

▲《ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION》在台上映。（圖／威秀提供）

《ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION》以陌生迴廊揭開序幕，耳邊傳來成員們的低語呢喃，一扇門緩緩開啟，打破現實與虛幻的界線。觀眾將跟隨成員的步伐穿梭於不同場景，從寬敞的辦公室、廢棄的工廠到粉色和紅色月亮交互輝映的奇幻屋頂，親眼見證ENHYPEN從未曝光的全新舞台魅力。隊長JUNGWON在曾在直播中分享：「VR演唱會比實體演唱會的第一排還要近！」

不同於前兩部VR演唱會，《ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION》升級了互動式的體驗，觀眾可透過「手比愛心」的手勢觸發畫面上的愛心特效，並從7位成員中選擇一位「最愛視角」，享受專屬內容。VR演唱會結合超高解析度的12K實景拍攝、AI基礎影像處理，搭配虛幻引擎中的視覺效果，全面提升畫面細節與臨場感，打造超越既有VR演唱會的新境界。

▲ENHYPEN挑戰VR演唱會，台灣看得到。（圖／威秀提供）



日前發佈的預告片中，成員JAKE表示：「這不只是近距離看螢幕這麼簡單，而是真正感覺偶像就在眼前。」NI-KI也笑說畫面真的近到快貼到鼻子了！成員還提前貼心呼籲ENGENE千萬不要害羞，一定要盡情享受ENHYPEN特別準備的首部VR演唱會。

ENHYPEN首部VR演唱會《IMMERSION》9月12日至10月5日率先於台北京站威秀影城登場，10月10日至10月26日巡迴至高雄大遠百威秀影城，展開全台為期41天的巡演，除了令人心跳加速的演唱會內容外，特典部分有多達21款的照片卡、VR紀念票卡、A3海報及照片卡夾，刷越多次就有機會帶回整套收藏。邀請所有ENGENE一起走進VR的沉浸式世界，感受近距離被心臟爆擊的全新沉浸式體驗。購票詳情請洽威秀影城官網或官方粉絲專頁。