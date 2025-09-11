伊正宜蘭衝浪險滅頂！　「教練急出手救援」他認了：心裡其實蠻害怕

記者孟育民／台北報導

東森綜合台跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，本周六（13日）晚間8點將播出全新「宜蘭之旅」。由花甲藝人伊正、況明潔，攜手少年藝人王仁甫、莎莎，一同探索宜蘭之美。身為宜蘭人的王仁甫，帶領大家體驗噴射動力衝浪板，伊正作為領頭羊，從趴著滑行到嘗試站起身時，引擎卻突然熄火，讓他直接栽進海裡！

▲伊正、況明潔，攜手少年藝人王仁甫、莎莎，一同探索宜蘭之美。

不斷重新發動引擎也無力回天，伊正事後坦言：「當時離岸邊有點遠，心裡其實蠻害怕的，因為我很怕深海。起初有點猶豫要不要下海，但還是硬著頭皮上去了。還好最後有驚無險，教練趕緊來救援，也算是達成了我對衝浪的想像。」況明潔體驗時則大讚好玩，但浪打到胸部卻也好痛。反觀經驗豐富的王仁甫，立刻站在板上衝浪一段距離，讓眾人驚呼連連。

▲▼伊正衝浪險滅頂。



此外，況明潔分享為了避免開車的人打瞌睡，總是會主動坐上副駕駛座，並一路與對方聊天，沒想到卻反而造成反效果！伊正爆料：「有一次是仁甫開車，小玲（況明潔）一直在旁邊講話，結果仁甫竟然說他聽了很想睡覺，所以我就趕快跟他交換。」

▲▼四人在節目中培養默契。

王仁甫也無奈表示：「我一開始精神真的很好，但聽著小玲姐講話，就慢慢開始覺得睏意上湧。跟伊正哥換手後，我到後座立刻就睡著了，而且還睡了很久，接著下一趟我很確性的開車，因為睡飽了，但是小玲姐又開始講話大概五分鐘後，我又開始想睡覺了。」伊正立即笑說「那時候你沒睡著，反而換我睡著了，以後大家有失眠症狀，歡迎打給小玲姐。」況明潔也自嘲：「沒錯，以後大家有失眠症狀，歡迎打電話給我，我保證五分鐘讓你們進入深層睡眠！」



