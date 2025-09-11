五月天阿信再出手！　怪物星人「超狂唱跳」崩喊：腰痠背痛

記者翁子涵／台北報導

華人影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，形象宣傳曲《敵手》邀請創作女團「BOOM！怪物星人」獻唱，由五月天阿信擔任歌曲統籌、小V郁采真量身打造詞曲，呼應電影刺激氛圍、更加入直升機、火車的音效作為巧思，MV特別到虛擬攝影棚拍攝，螢幕秀出火焰、科幻不同氛圍， 4人為此挑戰高難度唱跳、搭配8位舞者更添氣勢。

▲▼ BOOM！怪物星人熱力唱跳。（圖／相映音樂提供）



就連擁有精湛舞藝的溫妮WINNI都練得帶勁：「這首是怪星史上最具挑戰性的一支舞蹈！」這回新歌《敵手》的高難度舞步編排，對於團員們可說是充滿挑戰！琳誼 Ring苦笑：「我覺得最難的點是需要核心一直很用力，需要一直彎腰又快速起來，每次練完舞都腰痠背痛。」小魏魏嘉瑩則自爆食量變大：「難在每次練完這支舞都特別餓。一定要大吃一頓，幫助身體更迅速把舞步記起來！不過因為這樣可以吃很多飯也是滿開心的。」

小V直呼：「最挑戰的在於力度的收放是快速切換的，為了呈現視覺上卡點的爽感，老師在動作的乾淨度更嚴格要求，對心肺和肌肉的耐力都是硬仗，所以歌曲錄完後，我們有進行密集的體能訓練，為這次的編舞做準備！」溫妮解析舞步：「除了動作力度的收放、難度、細緻度都提升之外，更挑戰核心的穩定度！」

《96分鐘》上映後累積好口碑！小魏感性推薦：「這是一部非常刺激、懸疑的電影，觀看途中充滿疑惑與探索的心情，最後解謎的時候有種竟然是你的衝突感。角色之間的情感與各種行為動機，也讓人覺得很感動，幾度紅了眼眶。非常推薦大家到戲院去感受！」溫妮看得入迷：「劇情非常緊湊，全程目不轉睛，毫無冷場之外！演員的演技、導演的鏡頭安排也都非常到位，探討生死的邊緣，誰還能保持良善？很值得去看！會有不同的感受！」

