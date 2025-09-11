鳳小岳《陌路兄弟》棄男神形象！戴老花眼鏡當菇農　攜2異母兄弟環島爭產

記者蕭采薇／台北報導

台瑞合製公路電影《陌路兄弟》，由人氣男神鳳小岳與新人納曜（Elliot Malvezzi），及瑞士男星皮耶安東尼杜比（Pierre-Antoine Dubey）共同主演，講述三位同父異母的兄弟為了繼承遺產，意外踏上一趟環島旅程。既是一部橫跨台灣山海、有壯麗景致的公路電影，也有兄弟間的真情交鋒。

▲鳳小岳《陌路兄弟》為繼承遺產，半路認弟弟踏上一趟環島旅程。（圖／綺影發行提供）

男神鳳小岳這次徹底顛覆以往「貴氣男神」的螢幕形象，他換上樸素的背心搭配襯衫，還時常戴著老花眼鏡，化身成窮困潦倒、為遺產奔波的菇農。戲裡他更親身上陣開著手排車載著「弟弟們」跑遍台灣各地。

過程中大夥體驗炎熱高溫下的拍攝，車內戲份必須在大太陽下關窗拍攝，既不能開空調，他又不時要演出怒氣沖天的情緒戲，還得猛抽菸助戲，鳳小岳笑說：「真的是氣到冒煙！雖然辛苦，但是那種熱血的感覺很爽快，像是把所有能量都丟進角色裡，憤怒情緒在艷陽下都變得更真實。」

▲鳳小岳在豔陽下演出暴怒吼叫情緒戲「氣到冒煙」。（圖／綺影發行提供）

鳳小岳搭檔的新人納曜，是台灣阿美族與法國混血兒，出演《陌路兄弟》迎來大銀幕處女作。他不僅得戴上眼罩拍戲，更在兄弟戲水橋段中大方脫衣，甚至背部全裸入海，完全不扭捏。

▲鳳小岳《陌路兄弟》扮窮困菇農，跟未謀面弟弟相認。（圖／綺影發行提供）

納曜坦言一開始拍攝內心壓力很大，但在和前輩演員們對戲的過程中，逐漸建立起信任感，才真正放鬆去演，他說：「小岳哥非常親切，第一次見面就主動打招呼，讓我很快就沒有隔閡。」同時他在片場展現語言天賦，與導演和瑞士哥哥講法文、與鳳小岳用中文、與外籍工作人員說英文，宛如「片場聯合國」。

▲鳳小岳《陌路兄弟》顛覆形象造型樸素，甚至戴上老花眼鏡。（圖／綺影發行提供）

鳳小岳與納曜都對片中取景地點難以忘懷，尤其是太魯閣和北海岸的壯麗風貌，三兄弟在全台山海間奔走，拍下令人難忘的流浪風光。鳳小岳表示雖然景色壯闊，但角色正處於窮困潦倒、走投無路的困境，他心裡感受到的並不是享受，必須帶著憤怒與無奈的眼神看著太魯閣美景：「我在旅程中帶著試圖逆轉人生的使命，那種反差感很強烈。」納曜則表示，戲裡充滿壓抑情緒，但戲外卻留下了兄弟一起戲水、遊歷的珍貴記憶。