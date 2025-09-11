被說不夠活潑！柯佳嬿認曾試圖改變「內心轉折曝光」　揭人生最內耗階段

記者孟育民／台北報導

公視網路節目《換邊發球》，最新一集找來柯佳嬿、陳雪進行對談。柯佳嬿自2005年出道至今已20年，演出過多部膾炙人口的影劇作品如《想見你》、《童話故事下集》等。她提到人生中最容易感到內耗的時期，應該是在自己剛出道沒多久的時候，當時才二十幾歲就突然要面對網路上來自四方各界的評價，坦言心情上受到相當大的打擊，也不免會開始自我懷疑與否定自己，花了很長一段時間才調適好自己心態。

▲公視《換邊發球》邀請柯佳嬿（右）與作家陳雪（左）對談探討內耗。（圖／公視提供）



面對這樣巨大的壓力，柯佳嬿逐漸找到排解方式，就是與親近的朋友交談、轉換心情。柯佳嬿說：「很多事情自己悶著頭想，會覺得很嚴重，可是跟朋友聊或許能得到另一個新的角度跟觀點。」同時她也得出一心得，就是要練習讓自己的想法、眼光放更寬廣一點，或許看事情的角度不同後，原本煩惱的事情就能夠因此減緩。

▲柯佳嬿自爆出道曾面臨黑暗時期。（圖／公視提供）



同時柯佳嬿也發現提升自信的方法，就是要學會喜歡自己；擁抱自己的所有面向，不用一味否定被認為是缺點的地方，就會慢慢喜歡上自己。她表示：「比如說，我很容易聽到別人覺得我不夠活潑，曾經有試過要改變，但是當我嘗試這麼做時，其實自己並不開心。後來開始學著把自己的感受放在前面，我就覺得，沒關係，那就這樣吧。」柯佳嬿還被問到身處在社群時代，該如何學會不與他人比較？她認為這種心態在所難免，但重點是要懂得「知足」。

