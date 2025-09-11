俄烏戰爭持續發酵　佳娜悲痛　「朋友的親哥哥戰死沙場」

記者葉文正／台北報導

TVBS倡議永續經營，近日參加「2025亞太永續博覽會」，並找來祖雄、佳娜夫妻現身提倡環保節能，兩人日前在節目上聊到家中電費竟高達1萬6千元，祖雄無奈說，因為租房子，原配備是早期的非變頻冷氣無法更改，現在全家只吹一台冷氣，電費已降到5千多。

▲祖雄與佳娜今天出席TVBS的活動。（圖／TVBS提供）

而日前發生美國烏克蘭女難民被割喉的悲傷事件，佳娜則表示：「我有看到，真的好可怕，還好沒有認識的朋友在美國，有很多同班同學在戰爭就走了，有一個好朋友的親哥哥戰死沙場，就連走在路上都會被徵兵，導致男生都不出門。

▲祖雄與佳娜家中電費一度要破萬元。（圖／TVBS提供）

TVBS8之前邀祖雄、佳娜赴三芝海邊淨灘，記者會上佳娜已挺8個月孕肚準備生二胎。祖雄說，去淨灘時剛當時是懷孕8周，「不到3個月，所以那天她是挺著身孕去海邊」，兩人之前已育有一女，加上如今腹中男孩即將出生，相當圓滿。

談到環境汙染，祖雄說，「夫妻倆研究很多相關報導，我們對小孩的用品非常在意，盡力不讓女兒碰塑料玩具，奶瓶也用玻璃的」，佳娜今天則挺大肚出席，笑說這胎生完後會先休息兩年，並透露：「老大每天睡醒會來抱我肚子親親，叫弟弟的名字『季季』」，一家人已經準備好要迎接弟弟誕生。

兩人目前租屋在54坪的房子裡，房租每月3萬，令祖雄震驚電費相當高，收到1萬6千多的帳單時相當崩潰，「我去研究了一下，電費的計算方式是到了一定瓦數會翻倍算，就開家庭會議討論怎麼節能省電，現在整個家不能同時開兩台冷氣，必須全部窩在同一個空間」。