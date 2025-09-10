ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
簡廷芮親妹答應求婚！暴哭謝男友
最容易變心三大星座！
孫生酸「縮胃沒人愛」蹦闆回嗆丟臉
風田首曝老婆背景「氛圍像長澤雅美」　公開結婚細節：未來將移居台灣

記者蔡宜芳／綜合報導

男團SpeXial出身的日籍男星風田，在七夕情人節驚喜宣布婚訊，當時他僅透過手寫信表示妻子是日本人，其餘詳情則未透露。不過，風田在10日上傳的YouTube影片中，終於大方分享關於妻子的身份背景，以及相戀到結婚的經過。

▲▼風田首曝新婚妻背景「氛圍像長澤雅美」。（圖／翻攝自Instagram／spexialwin）

▲風田在8月底宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自Instagram／spexialwin）

風田透露，妻子大自己一屆，做的工作與時尚相關，整個人的氛圍很像日本女演員長澤雅美，是位「美麗和可愛並存」的人。提到兩人是如何相識的，風田坦言，其實老婆是十幾年前就認識的老朋友，但當時還年輕，大家偏向跟一大群朋友一起玩，關係不是很親近深入。

風田說，他和妻子是在某次偶然的機會下重逢，兩人重新認識對方後，發現雙方價值觀很合得來，於是升格成為了戀人。至於結婚的契機，風田表示，他和老婆本來就是以結婚為前提交往，也沒特別做求婚驚喜，只是聊到了對於婚姻的規劃，就決定要攜手走下去。

▲▼風田首曝新婚妻背景「氛圍像長澤雅美」。（圖／翻攝自YouTube／風田 Official Youtube Channel）

▲▼風田分享關於老婆的事情。（圖／翻攝自YouTube／風田 Official Youtube Channel）

▲▼風田首曝新婚妻背景「氛圍像長澤雅美」。（圖／翻攝自YouTube／風田 Official Youtube Channel）

▲▼風田首曝新婚妻背景「氛圍像長澤雅美」。（圖／翻攝自YouTube／風田 Official Youtube Channel）

風田透露，日後如果補辦婚禮，也只會低調舉辦家宴，比起結婚典禮，他更偏向帶家人去旅行，目前也規劃要和老婆在蜜月旅行時拍婚紗照。他也表示，妻子未來將會跟他搬到台灣住，如果對方有一天想露臉一起拍片，他也百分之百尊重，只不過，風田特別強調：「太太是一般人，不要對那個人做像對我一樣的對待，如果傷害太太的話，我會XX了你們。」對於妻子相當保護。

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

ETtoday星光雲

