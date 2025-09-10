獨家／男星住飯店「半夜聽慘叫聲」　他驚見滿床焦屍...才知是命案現場

記者蔡琛儀／專訪

歌手李明洋過去曾以〈有你的城市〉走紅歌壇，如今還當上中華茶葉協會理事長，但他仍未忘懷歌唱，將在10月18日與荒山亮、劉家榮在台中中興大學惠蓀堂舉辦「三冠王說唱SHOW」演唱會。過去他走遍各地演出，還曾因此「撞鬼」遇上恐怖經歷，讓他迄今回憶起來仍全身發毛到邊說邊起雞皮疙瘩。

▲李明洋如今是中華茶葉協會理事長。（圖／記者徐文彬攝）

李明洋說透露某次到大陸廣西演出，出發前母親特地交代他要帶媽祖照片和平安符。抵達廣西時已經是晚上七八點，飯店前台告訴他原本房間已經滿了，但後棟還有空房，「「我心想有房睡就好，但沒想到走過去居然要十幾分鐘，路燈昏暗，看起來怪怪的。」一進房間就發現有股霉味，彷彿很久沒有人住過，同行的樂隊老師默默在房間撒大悲咒水，並叮囑他早點休息，雖然沒明說是什麼事，但這已經讓他心裡有些不安。

後來李明洋回到房間，聽到浴室有水聲，本以為是同房的弟弟在洗澡，沒想到突然又有人敲門，李明洋打開一看，竟是弟弟本人，「剛剛洗澡的是誰？」他心裡一驚，起初以為是隔音不好、聽錯聲音，但已開始覺得不對勁。好不容易在水壓不穩的狀況下洗好澡準備入睡，一躺下他就聽到近距離的哀嚎聲——男聲、女聲、甚至小孩的慘叫，像是被毆打般的痛苦聲音，他想起身卻又動彈不得，想起母親交代他隨身攜帶的媽祖照片，李明洋馬上開始狂念佛號，才終於能動身。

▲李明洋談到人生最恐怖的靈異經驗，至今回想仍發毛。（圖／記者徐文彬攝）

沒想到他一起床，就發現剛剛聽到的慘叫聲竟然是從睡在旁邊的弟弟口中發出來的，他連忙跪在弟弟床邊猛念佛號，弟弟才臉色慘白的醒來，告訴他在夢中看到床上躺著不同的人影，有小孩、男人、女人，全都像是被燒焦的模樣，但完全不知道剛剛自己發出慘叫聲。

隔天早上，兄弟倆到其他人房間，發現吉他手和keyboard手都睡在地上，吉他手手上還抱著吉他，兩人表示晚上也遇到怪事，吉他手還夢到自己跟別人演奏，醒來才發現自己抱著吉他。後來他們詢問飯店，才得知後棟曾發生火災，許多住客在晚上睡覺時被活活燒死，飯店工作人員還安慰他們：「祂們不會主動對你們怎麼樣。」但李明洋弟弟堅持當天立刻回台灣，眾人也立刻換飯店，至今他也不敢再去該處。

▲李明洋下個月將開唱。（圖／記者徐文彬攝）