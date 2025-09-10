大愛新戲跟「潤娥主演」韓劇《暴君的主廚》有巧合！細節內容公開

記者黃庠棻／台北報導

大愛新戲《日日好食光》已在8日上檔，劇情描繪三個中年女子，在人生混亂時期，因為到廚房當志工而相遇，從一次次的碰撞中，相知相惜，彼此扶持，找到自己的價值與出口，主演范瑞君與張詩盈也南下高雄宣傳新戲。

▲《日日好食光》已在8日上檔，主演范瑞君、張詩盈勤跑宣傳。（圖／大愛電視提供）

《日日好食光》全劇18集，每集就是一道菜名，巧合的是，韓劇《暴君的主廚》，也是每集一道菜當主題。拍廚房料理的戲，范瑞君說她自己「有空才會下廚」，一被問18道菜學會了沒，范瑞君說「戲裡面的菜都是很難的菜，在家裡做很『厚工』」，張詩盈也補上「可能有學會，但是不好吃」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《日日好食光》已在8日上檔，主演范瑞君、張詩盈勤跑宣傳。（圖／大愛電視提供）

范瑞君在第一集一開場就帥氣十足，是她詮釋角色的小心思。她分享原型人物「英美」是非常颯爽、堅靭的女人，很多男人都比不上，要更帥氣一點。劇中范瑞君不只帥氣，連脾氣也不小，她說在廚房有時間壓力，一群女人在一起都會有衝突挑戰「但大家目標一致，希望把溫暖的飯菜拿出去，中間的所有問題都迎刃而解」。

▲《日日好食光》已在8日上檔，主演范瑞君、張詩盈勤跑宣傳。（圖／大愛電視提供）

拿下兩座金鐘獎的范瑞君覺得，拍大愛劇最棒的地方在於「真人實事演繹起來比較不費勁，有真實生命力撐在背後，把困境的歷程，如何幻化變得更開心更快樂，廚房志工平常不會出現在大家眼前，剛好可以介紹這群在廚房裡的志工給大家看到」。

▲《日日好食光》已在8日上檔，主演范瑞君、張詩盈勤跑宣傳。（圖／大愛電視提供）

張詩盈拍戲遇到三個學姊兼影劇圈大前輩，被問到壓力大會不會很大，她馬上說「不會，就像是在搖滾區看表演」，接著立刻開玩笑補充，拍戲時難得遇到所有學姊都在休息室，她一進門立刻恭屈膝服務學姊，還是要尊敬地演一下。





▲《日日好食光》已在8日上檔，主演范瑞君、張詩盈勤跑宣傳。（圖／大愛電視提供）

不僅如此，張詩盈也跟林筳瑜、楊麗音與高玉珊，到《型男大主廚》與曾國城、卓文萱一起分隊比廚藝、宣傳新戲，分隊過程中笑料百出。曾國城原本想選林筳諭（勇兔）進隊，卻被她一句「那你不要生氣」勸退，改選張詩盈與高玉珊。

▲《日日好食光》主演楊麗音、張詩盈、林筳瑜、高玉珊上節目宣傳。（圖／大愛電視提供）

張詩盈表示自己不太會下廚「只是出一張嘴而已」，但她先生曾經做過外燴，家裡幾乎都是先生掌廚，不過夫妻兩人的飲食習慣不太一樣，先生是臺式料理，張詩盈喜歡異國料理，只要想吃就會自己下廚「但是口味沒有辦法保證」，坦言自己廚藝很弱，所以不會有什麼拿手菜，如果真要煮給一家人吃「他們可能會不吃，因為太難吃」。





▲《日日好食光》主演楊麗音、張詩盈、林筳瑜、高玉珊上節目宣傳。（圖／大愛電視提供）

高玉珊因為先生往生，開始吃素十天，養成葷食也跟著減少的習慣，出國就會帶花生跟豆腐乳，她說「光是這兩樣，就呷到併軌（臺語：吃到翻）」。高玉珊嫁人後就開始洗手做羹湯，下廚的歷史已經有二十多年，而且她很喜歡學煮菜，只要到餐廳吃飯，覺得哪一道菜好吃，回家就可以立刻複製。

▲《日日好食光》主演楊麗音、張詩盈、林筳瑜、高玉珊上節目宣傳。（圖／大愛電視提供）



卓文萱跟楊麗音及林筳諭（勇兔）一組。楊麗音除了自煮的茶葉蛋在演藝圈遠近馳名，其他家常菜的手藝也是不在話下，她倒是很謙虛地說「嫁人以後，隨便煮啊」。劇中的楊麗音跟范瑞君的母女關係代表菜是苦瓜，現實生活中竟然不謀而合，楊麗音馬上說出好幾道苦瓜料理「梅干菜苦瓜、豆豉苦瓜，或是樹子苦瓜，超好吃，我女兒超愛」。

▲《日日好食光》主演楊麗音、張詩盈、林筳瑜、高玉珊上節目宣傳。（圖／大愛電視提供）

大愛劇《日日好食光》用各式美味的蔬食料理，輕鬆幽默的品味人生的難。9月8日起，週一至週五，每晚八點，在大愛頻道及大愛戲場YouTube頻道同步播出。《型男大主廚》的錄影將於9月10日晚間七點在三立頻道中播出，邀請觀眾一同感受戲劇與美食交織出的暖心力量。

▲《日日好食光》主演楊麗音、張詩盈、林筳瑜、高玉珊上節目宣傳。（圖／大愛電視提供）