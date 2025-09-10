郁方兒買車要求「後座能打平」　尪聽完秒變臉：你想幹嘛？

記者王靖淳／綜合報導

女星郁方嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲19年，婚後育有兩子一女，平時會透過社群記錄生活的她，最近在臉書發文分享一段老公與兒子之間的有趣對話，透露兒子在選車時要求後座可打平，讓她聽了超感動，結果老公卻秒變臉。

▲郁方。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

郁方透露，老公為了激勵即將升上高中的孩子們，大方地開出獎勵支票，承諾只要申請到好的大學，就會有獎勵。獎勵內容更是相當驚人，只要申請到「世界大學排名前1000名」的學校，就能得到一台車，但若是在千名之外，獎品則瞬間降級為電動滑板車。

郁方分享，大兒子很開心地與爸爸討論，該選擇哪一台車。當老公問及選車條件時，兒子提出一個實際的要求，「為了採買方便希望後車座可以打平。」這個單純的理由，讓身為媽媽的郁方聽了很感動，認為兒子長大了，是個實際孩子。沒想到，一旁的老公聽了卻是臉色大變，當場大叫：「你到底想幹嘛？！！！！」，似乎對兒子的要求，有不同的解讀。

面對老公的激烈反應，郁方顯然是看破了背後的「男人心機」，她先是以「嘖嘖嘖」與「哼哼」，表達自己了然於心的態度，接著更在文末，對著老公提出了一個靈魂拷問：「爸爸，你在美國的時候到底開什麼車？」貼文曝光後，立刻逗樂不少網友，掀起熱議。