66歲低音歌后竟成中醫博士！　「近況曝光」拯救大咖歌后

周思潔舉辦《不晚》演唱會。（圖／大大娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

周思潔將於9月20日登上台北國際會議中心（TICC）舉辦《不晚》演唱會，今（10日）出席餐敘，透露日前不慎重感冒，病程拖了1個月之久才痊癒，讓歌迷一度擔心是否會影響演出，她透露這是自己經歷過最漫長的感冒，不僅咳嗽咳到無法入眠，連橫隔膜都劇痛不已，「我就問上天是在提醒我什麼嗎？我健康檢查指數都非常漂亮，不知該怎麼辦，該看的醫生都看了。」

▲▼周思潔日前感冒長達一個月。（圖／大大娛樂提供）

後來她跑到台中求醫，找上老朋友曾是知名歌手、現已成為中醫博士的66歲葉寇，親自替她調理身體，葉寇解釋：「最近的感冒普遍都拖很久，尤其疫情之後，患者恢復速度都比較慢，所以現在治療時常常會搭配清冠一起使用，效果更好。」吃西藥吃到手發抖的周思潔，也改吃中藥養生，逐漸恢復健康。

周思潔才剛過生日，笑喊自己已經順利拿到敬老證，不過她的狀態驚人，凍齡如昔，她笑說自己最大的保養品就是心情，她是慢活的人，早上起來光吃早餐就要吃一個半鐘頭，洗臉從清潔到保養也要半小時，一週至少敷五次面膜，還用過單片要價500元的頂級面膜，保養功夫一點都不隨便，她也自豪聲音跟17歲時一樣高。

