▲周思潔舉辦《不晚》演唱會。（圖／大大娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

周思潔將於9月20日登上台北國際會議中心（TICC）舉辦《不晚》演唱會，今（10日）出席餐敘，同時身為知名心靈講師的她，被問及近來江祖平疑似遭電視台高層之子下藥性侵事件，周思潔不捨表示：「有些驚嚇會一輩子緊緊跟隨。」更鼓勵江祖平：「她夠堅強沒問題，把事情說出來的本身，就已經療癒了自己，因為不說就是內傷，這過程就是一種自我治療。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼周思潔心疼江祖平遭遇。（圖／大大娛樂提供）

周思潔表示自己沒有經歷類似事件，「所有拍片機會都是製作人找我，從來沒有潛規則，別人說我的身上有一股正氣，不是真心不敢跟我開玩笑，可能我有不太一樣的氣場。」更透露曾有綜藝大哥想追她，不過對方發現她洗澡要2個小時而打退堂鼓。

演唱會邁入倒數，她保證會有唱有跳，「該露的也都會露。」更有驚喜橋段要致敬蔡依林，「會仿照她唱跳，衣服也會跟她一樣辣，我也蠻大方的，回饋一下社會。」她笑說自己擔任心靈老師時，都刻意把自己「包很緊」，只希望學生專注在思想與演講本身，足見對自己身材相當有自信，演唱會也將準備7套服裝造型，展現滿滿誠意。

被問及和音樂人小蟲的官司進度，周思潔無奈地說：「因為已經很多年，原本想說算了，但他後面開始亂講話，說我沒有給尾款，我東西都沒有拿到，我為什麼要給尾款？」她沒好氣地說：「是神叫我要告他的，我去問了兩次神都說要告，我才告，這次一百萬只是小官司，我還有其他官司要處理。」

