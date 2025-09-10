蘇晏霈升格人母…一家三口超幸福　下秒打開手機「帥尪被爆外遇」

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》收視持續開紅盤，劇中飾演「樂樂」的蘇晏霈，與先生江弘軒（吳政澔飾）和寶貝女兒小玉婷（蕭晴曦飾）一家三口幸福美滿，羨煞不少觀眾。蘇晏霈在戲外也母愛大噴發，直誇飾演女兒的童星蕭晴曦超有天份，把她當成親生女兒般疼愛，讓劇組充滿溫馨氣氛。

▲蘇晏霈（左起）、吳政澔、蕭晴曦、錦雯在《好運來》是一家人。（圖／民視提供）

不過，看似完美的家庭即將面臨考驗。在最新劇情中，樂樂收到一則神秘簡訊，警告她老公江弘軒疑似外遇，讓她瞬間從幸福人妻變成「猜疑心」極重的神經質太太。蘇晏霈坦言，這場戲的演出讓她壓力超大「收到訊息時真的嚇到抖慘了，覺得自己要被猜疑心搞瘋了！」

▲蘇晏霈（左起）、吳政澔、蕭晴曦在《好運來》是一家人。（圖／民視提供）

蘇晏霈透露，在劇中為了找出真相，變得疑神疑鬼，甚至連身邊姊妹都誤會過「超不好意思的！」但她也笑說，樂樂的第六感一向很準「我相信無風不起浪，覺得怪怪的，通常十之八九應該都正在搞怪！」這番話也為接下來的劇情埋下伏筆。

▲蘇晏霈（左起）、吳政澔、蕭晴曦在《好運來》是一家人。（圖／民視提供）

面對劇中「老公外遇」的劇情，蘇晏霈也大方分享自己的感情觀。她坦言，自己在現實生活中談戀愛，也是屬於「沒證據就不會亂猜」的類型，會選擇相信另一半。不過，她也語帶玄機地表示在《好運來》最新劇情中，樂樂的世界即將崩塌「因為真正介入婚姻的真相要浮現了！」

▲蘇晏霈（左起）、吳政澔、蕭晴曦、錦雯在《好運來》是一家人。（圖／民視提供）

飾演婆婆「佳敏」的錦雯也加入這波「疼孫潮」，她爆料一件不說不知道、說了嚇一跳的驚喜內幕。原來，飾演小玉婷的童星蕭晴曦，三歲時第一次演戲，竟然是跟她一起同台，錦雯直誇這位小童星天資聰穎又超級認真「有一次我經過走廊，看到她的媽媽陪她一起，聽台語老師把台詞錄起來拼命專心的練習，超級認真！」

▲蕭晴曦、錦雯在《好運來》是一家人。（圖／民視提供）

不過，錦雯也自嘲，拍戲現場有個有趣的現象，就是如果演員NG次數太多，工作人員都會稱為「大魔王」。她原本以為這次的小魔王會是小孩演員，沒想到「我仍然名列大魔王前幾名！」幽默發言笑翻眾人，也讓大家看到演員們在鏡頭下最真實的一面。