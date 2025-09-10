許凱爆涉賭「陸綜正常露臉」　又傳廣告工作丟了…陸劇男神取代他

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星許凱被女星許荔莎毀滅性爆料控訴劈腿，又遭狗仔爆料長期聚眾賭博，所屬公司「歡娛影視」發聲明發律師函斥爆料不實。陸網謠傳他演藝事業會受到衝擊，而他身為固定嘉賓的陸綜《密室大逃脫7》10日照常播出，露臉鏡頭全部沒有被刪減，似乎未受此次的負面風波影響，引發網友熱議。

▲許凱被狗仔爆涉賭，參加陸綜正常露臉。（圖／翻攝自微博）

《密室大逃脫7》10日播出第10集，許凱原本是該節目第四季飛行嘉賓，從第五季成為固定成員，參與節目至今。外傳節目接下來還有兩集待播。

▲許凱參與的綜藝節目畫面沒有被刪減。（圖／翻攝自微博）

回顧整起事件，狗仔「會拍攝的百曉生」8日爆料許凱在橫店的豪宅住處聚眾賭博，橫店當地警局的部門工作人員回應陸媒，表示已關注此事。另外，許凱所屬的經紀公司「歡娛影視」於8日晚間發出律師聲明，鄭重否認所有指控，稱爆料內容不實。然而，爆料狗仔回應：「文責自負，我相信法律會給社會一個公正的結果。」

許凱受到輿論影響，傳出原定24日要開拍的新劇遭撤換演出角色。陸網10日再傳出他不僅新戲被換，連商務工作也丟了，爆料者聲稱他原本拍了粉餅品牌的廣告，但是幾天前被品牌撤換，改找丞磊拍攝。

▲陸網再傳許凱拍好的廣告被撤換。（圖／翻攝自微博）

▲爆料文稱許凱廣告工作被換，品牌方改找丞磊。（圖／翻攝自微博）