錄《飢餓》9年壓力最大！王仁甫「原地轉圈」頭暈跪地　無助喊：職業倦怠

中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》日前南下高雄錄影，邀來近期正為新片《突破3000米泳氣》展開大陣仗宣傳的李㼈，身為電影出品人兼製片人，他領著參與演出的林美貞、李紫嫣、陳沛冪、米可白、吳鈴山等，6人大陣仗讓主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝等備感壓力，覺得根本是上門來傳踢館的，一開場兩邊相互較量滿滿火花。

▲蔡黃汝（左起）、許孟哲、孫協志、王仁甫、李紫嫣、陳沛冪、林美貞、米可白、吳鈴山。（圖／中視提供）

節目中製作單位設計「泳氣任務賽」遊戲關卡，要藝人矇眼、原地轉圈、在地爬行，這靈感來自電影中「視障朋友泳渡日月潭」的真實故事。王仁甫開玩笑抱怨：「這根本是製作人存心不想讓我們贏，因為他知道我們最怕暈。」反倒挑戰隊在賽前還認真討論戰術，讓孫協志直呼：「這集真的是我們九年來壓力最大的一集，他們的戰術就是想盡辦法不讓我們贏！」王仁甫也搞笑補槍：「平常我們四個還算積極，但剛看到你們，瞬間覺得我們有『職業倦怠』！」

▲王仁甫暈到站不起來。（圖／中視提供）



遊戲過程李㼈暈到東倒西歪，還硬撐著帶領隊員挑戰「跳繩」。主持群隊必須先原地轉六圈，再合力跳繩五下，見蔡黃汝靈活轉圈完全不費力，眾人猛誇「轉得又快又漂亮」，闖關之餘她卻一直拉褲管，原來是當天她穿著點點蕾絲襪搭配球鞋，獨特的「時尚造型」被王仁甫狂虧，「我上次看到這種搭配，是賣菜的阿桑！」這使得蔡黃汝更在意拉緊褲管，不想露出蕾絲襪。經過瘋狂轉圈蔡黃汝一度站不起來，還自嘲形容「這是我的第三杯」，眾人卻認為「這種暈法不是三杯，根本是三瓶！」

▲蔡黃汝造型被猛虧。（圖／中視提供）