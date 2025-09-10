Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」！導火線曝：沒想那麼多

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）2022年宣布和交往5年的王先生結婚，育有一對兒女，不時會分享家庭生活。日前在節目《小姐不熙娣》被問到「最近一次為了什麼事情和老公吵架」時，她也大方全說了。

▲老公曾對Sandy說「妳這種態度，妳的朋友們早就已經受夠了」。（圖／翻攝自Instagram／ebcdeegirlstalk）



Sandy坦言前陣子曾因工作與家庭生活的比重分配，而與老公起爭執，「他就是覺得我工作排了，我就會忘記要弄家裡的事情。」然而，之所以沒有吵得太嚴重，是因為她是超級冷靜的人，「他越生氣，我就越安靜。」

▲Sandy面對爭執非常冷靜。（圖／翻攝自Instagram／ebcdeegirlstalk）

舉例來說，當先生質疑她「沒有注意到大家的家裡面的需要」時，Sandy完全不敢相信，反問「你怎麼會這樣覺得」之外，她也有試圖解釋，不料卻換來更嚴厲的回應，「他就說：『妳這種態度，妳的朋友們早就已經受夠了！』」

只不過，Sandy當下僅冷靜地說「你在說什麼？我沒有朋友」，結果惹得老公更生氣，但她還是很困惑，「沒有這個人啊，你在講什麼？」

▲Sandy越冷靜，老公越生氣。（圖／翻攝自Instagram／ebcdeegirlstalk）



對於爭執後的修補，Sandy坦言：「就是我去跟他道歉啦。」她解釋安排工作時，真的沒想太多，「就是有事情來做，加進去放到 schedule，然後不知不覺就沒有空檔可以陪家裡或是陪小孩。」

▲Sandy最後還是有道歉。（圖／翻攝自Instagram／ebcdeegirlstalk）