坂口健太郎爆劈腿永野芽郁！化妝師女友怒嗆「不要靠近我的男人」

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星坂口健太郎被爆與大3歲的髮型化妝師女友同居，所屬經紀公司會長雖然代為鬆口承認戀情，但表示男方下定決心分手。同時他被爆出與化妝師、永野芽郁有過三角關係。

▲坂口健太郎爆同居化妝師，女方友人爆料他劈腿永野芽郁。（圖／翻攝自日網）

據《週刊文春》報導，坂口健太郎與大3歲的髮型化妝師A子因拍攝日劇《冤罪律師》結緣，雙方交往同居將近四年，女方更向友人透露「要和坂口結婚了」。然而，他同時卻也對合作多次的女星永野芽郁展開猛烈追求，讓女方深陷情網，甚至大方與他牽手約會。這段關係最終被A子發現，曾發生手機被女友拿走，女友甚至打電話怒嗆永野芽郁：「不要靠近我的男人！」宛如激烈修羅場。

而永野芽郁所屬經紀公司回應《週刊文春》：「向本人確認後，過去曾交往過是事實，但當時我們並不知道對方（坂口健太郎）也正與另一位交往中。」回應證實曾與坂口健太郎，更間接爆出男方腳踏兩條船。

面對一連串爆料，坂口健太郎所屬經紀公司「Tristone Entertainment」的會長山本又一朗親自出面受訪。會長證實坂口健太郎與A子的同居關係，但回應同時投下震撼彈，透露坂口健太郎「他下定決心分手了」，為了展望未來，決心選擇演員之路，現在男方搬出兩人同住的住處，在女方找到下一個住處之前，暫時分開生活。

最後山本又一朗嘆氣表示：「（坂口）健太郎，必須要好好反省。因為不想傷害對方而無法說清楚。」