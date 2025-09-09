簡立喆力挺江祖平！　認曾是受害者：MeToo不是炒作

記者王靖淳／綜合報導

女星江祖平踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，後續才間接承認自己是受害者，事件曝光後掀起關注，龔美富已請辭三立資深副總一職，電視台也委任律師全面調查相關性平事件。為此，媒體人簡立喆最近在臉書發文聲援江祖平，同時也表示自己曾是被質疑的受害者：「MeToo不是炒作。」

▲簡立喆聲援江祖平。（圖／翻攝自Facebook）

簡立喆今（9）日在臉書發布長文公開力挺江祖平，更點出演藝圈噤聲的可能原因。她透露，有朋友問她「為什麼江祖平事件，演藝圈支持的聲音這麼少？是不是大家都懼怕大媒體？」對此，簡立喆認為，或許有些人因工作關係，「說什麼都怕得罪、怕牽連」，她對此表示尊重，但她也強調，自己不能接受社會上出現質疑受害者的聲音，「如果大聲說出『我挺你』的人很少，那我願意在這裡，說一聲：祖平，我支持你。」

簡立喆表示：「一個女生，無論是什麼關係裡、在什麼情境下，只要說『不要』，就是不要。」她更補充，即使是在交往或婚姻關係中，「一旦違反意願，就是傷害，就是侵犯」，並強調此事從來沒有模糊空間。簡立喆認為，江祖平選擇將受傷的過程公開，是需要極大的勇氣，「她的選擇，值得被理解，更值得被支持。」

最後，簡立喆坦言，知道自己發文，一定會被酸民質疑是在蹭熱度，但她之所以堅持要說，是因為「我也曾經是那個被質疑的受害者」，正因為親身經歷過，所以她更理解那種無力與無助，也因此她選擇在此刻，「支持每一個鼓起勇氣的人。」

