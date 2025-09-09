李芷霖遭爆「私下罵李多慧腿粗」　凌晨發律師聲明：已提刑事告訴

記者陳芊秀／綜合報導

味全龍啦啦隊「小龍女」李芷霖因過往感情事件屢次成為話題，包含向前男友索要分手費及介入他人婚姻等爭議，但她皆否認並澄清為不實指控。近日，又有網友公開對話截圖，指稱她私下請人抹黑隊友李多慧、林襄以及前男友林庭謙。她9日凌晨發表律師聲明，強調自己與爆料網友完全不認識。

▲李芷霖遭爆「私下罵李多慧腿粗」，火速發長文否認。（圖／翻攝自IG）

一名網友於8日在社群平台爆料，並公開多段聲稱與李芷霖的對話紀錄。對話中，李芷霖批評李多慧「粗腿、下巴長，跳舞很爛還怪我擋鏡頭」，並指林襄表面上與李多慧友好。對此李芷霖當日晚間列4大重點一一澄清，包括否認介入他人婚姻，沒有私下說過李多慧或任何啦啦隊成員不好聽的話甚至抹黑，第三點是指控爆料IG對話圖是造假，自己與朋友對話都是用LINE，第四點是強調自己家人沒有騷擾過任何人。

▲李芷霖列4重點澄清。（圖／翻攝自IG）

由於仍有人質疑對話紀錄螢幕錄製無法造假，對此李芷霖曝光一段影片，顯示對話紀錄如何造假的過程，「希望大家別輕易相信網路上的一切」。

此外，李芷霖限動發布律師聲明，表示爆料內容均屬虛構捏造，並指出爆料者利用Threads社群的匿名性及寬鬆申請條件，創建帳號散布不實言論，嚴重侵害其名譽，更涉及刑事加重誹謗罪。她要求爆料者立即撤下相關貼文，否則將採取法律行動追究責任。

▲李芷霖凌晨發律師聲明。（圖／翻攝自IG）