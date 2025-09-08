曾被迫取消演出！　香港樂團RubberBand宣布11月來台開唱

▲ RubberBand宣布將展開《A Night In》巡演。（圖／光尚娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

香港人氣樂團RubberBand宣布將展開《A Night In》巡演，將於10月由英國啟程，接著前進北美，最終在11月16日於台北 Zepp New Taipei 壓軸登場，將帶來全新歌單與舞台設計，邀樂迷共度一夜限定的音樂時光，相隔2年再訪台北，RubberBand對樂迷充滿期待。主唱6號感性表示：「台北對我們而言就像家一樣近，總能找到理由過來。」他們也坦言每次來台演出都是一次全新探索與挑戰，無論是戶外遇雨或曾因天災取消，都是讓他們持續成長的深刻記憶。

6號更回憶，除了在地歌迷，許多在台港人與專程飛來的粉絲，都曾為他們的音樂齊聚一堂，這份跨越距離的情誼總令團員感動不已。他們也興奮喊話台北樂迷：「11月16日見！快複習歌單、暖好身子，準備好心情一起嗨！」RubberBand 透露，他們會為每個城市量身打造一首特別曲目，並與自身作品重新混編演繹，激盪出獨一無二的音樂火花，新專輯《KOMOREBI》部分歌曲也將搶先首唱。

這次將登上全新的 Zepp New Taipei 舞台，對樂團來說既是探索，也是挑戰。「每個場地的狀況都不一樣，像是之前在台北演出時，遇過邊唱邊淋雨的經驗，甚至也曾因颱風被迫取消演出，這些經歷都讓我們印象深刻。對我們來說，一站一站去嘗試、去克服，就是讓樂團持續成長的過程。」

RubberBand 更感性地回憶：「除了在地的台北樂迷，還有不少在台北定居的香港朋友，甚至有粉絲專程從香港飛來支持。幾百公里之外，大家因為我們的音樂聚在同一個空間，光是想起來就很感動。」RubberBand 也向台北樂迷喊話：「11月16日見！記得先複習歌單、暖好身子、準備好心情！」

主唱6號表示：「希望藉由巡演，和世界各地的樂迷一起為新專輯暖身！」以《A Night In》為名，正象徵這是一場專屬於當晚、獨一無二的音樂記憶。團員形容，這場巡演就像是一場「叫醒儀式」，重新點燃樂團與樂迷的熱情，RubberBand 透露，今年上半年幾乎專注在專輯製作，鮮少大型公開演出。他們笑稱或許真的「沉睡了好幾個月」，現在準備伸個懶腰，在英國首站《A Night In UK》全力以赴，預告這將是一場能量爆發的音樂體驗。

