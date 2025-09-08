泰勒絲訂婚前13年神預測「完美婚姻」　曾喊35歲才結

▲泰勒絲曾神預測「完美婚姻」。（圖／翻攝自instagram＠taylorswift）

35歲美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL堪薩斯城酋長隊球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）日前正式宣布訂婚喜訊。而近日粉絲們翻出了她在13年前接受訪問的片段，發現她曾描繪過自己理想中的婚姻關係，並曾說過自己「會晚婚」、「不會在35歲以前結婚」，引發關注。

泰勒絲於2012年接受《Cosmopolitan》雜誌採訪，被問及「有沒有想像過妳的完美婚姻？」當時她的回答，與她目前的生活狀態完美呼應。泰勒絲說：「我希望能與一個人一起建立生活，這個生活不僅有我的夢想，也包含他的夢想。」

她補充道，自己不希望這段婚姻關係是：「我做了一本剪貼簿，裡面貼滿了我要穿的婚紗布料樣本，還有一件我從型錄上挑選好，你將要穿的燕尾服。然後大約在我們交往9年半之後，會有第二個孩子，並將孩子送到某間學校。別擔心，我都替你計畫好了！」她不希望會讓對方懷疑，自己的存在毫無意義。

如今35歲的她，似乎正活出她的「狂野之夢」（2014年歌曲〈Wildest Dreams〉）。此外，粉絲們還翻出泰勒絲年輕時的一段影片，泰勒絲曾告訴一位電視節目主持人，她要到35歲才會結婚，「我會晚一點結婚，人生晚一點的時候才會。」當時她的母親安德莉亞史威特（Andrea Swift）也在鏡頭外聆聽。

泰勒絲與凱爾西於2023年10月公開戀情，當時他們手牽手出席了《週六夜現場》（Saturday Night Live）的慶功派對。2人一路高調放閃，於2025年8月26日正式向全世界宣布訂婚喜訊，並配文寫道：「你的英文老師和體育老師要結婚了」，同時附上了一個點燃炸藥的表情符號，掀起全球熱議。

