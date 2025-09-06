廖家儀聲援江祖平！　揭童年家暴陰影力挺：不能趕快處理嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星江祖平踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，後續才間接承認自己是受害者，事件曝光後掀起關注。為此，八點檔女星廖家儀今（6）日透過臉書發文聲援江祖平，更揭開自己從小活在家暴陰影下的慘痛經歷。

▲廖家儀（圖左）發文聲援江祖平。（圖／翻攝自Facebook／廖家儀的粉絲團）

廖家儀以一句「祖平加油！」為題發文，接著以自身經歷，痛訴受害者在求助時所面臨的困境。她坦言：「我家從小就有『家暴』」，並回憶，當年家裡能成功申請到保護令，是因為爸爸曾拿刀架在她媽媽的脖子上，被到場的警察看到，才得以受理。

廖家儀表示，當年若不是警察親眼目睹，先前父親無數次的暴力，都因為沒有證據而無法處理，讓她忍不住反問：「為什麼要有證據？才能夠將壞人捉起來。」她更將這份質疑，連結到江祖平的事件上。她認為，如果有這麼多人都站出來稱自己是受害者，執法單位就應該趕快處理、隔離。

▲廖家儀掀家暴過往。（圖／翻攝自Facebook／廖家儀的粉絲團）

最後，廖家儀再次表達對好友江祖平的信任與支持。她形容，江祖平是個向來有一說一、有二說二的直爽好人，相信她的指控，絕非空穴來風。她也向外界喊話：「不要再討論，誰對與錯了」，她認為當務之急，是要讓做錯事的人好好地被懲罰，並藉此保護更多的女性，才是事件的核心。

回顧整起事件，源於江祖平發文踢爆電視台員工疑性侵女演員，並公開加害人的姓名及照片，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。為此龔益霆4日在IG自爆曾和江祖平交往過，兩人在上個月31日分手，而江祖平也發文反擊，稱對方是自戀型人格、喊話法院見，事後更揭露對方硬上內幕，並間接承認自己就是受害者，同時也憤怒喊話：「不管刑事或民事，我一定要索賠性侵罪。」

