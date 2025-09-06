林智勝猛唱〈三天三夜〉跳到舞台快垮　張惠妹當場嚇壞：不要跳！　

記者蔡琛儀／台北報導

「31CONIC 智勝一擊」林智勝引退系列賽於昨（5日）至7日在台北大巨蛋盛大舉行，繼昨晚的金曲歌王蕭敬騰後，今（6日）輪到天后張惠妹（阿妹）接棒登場，帶來6首歌共25分鐘的演出，吸引4萬人到場，讓大巨蛋氣氛沸騰到最高點。

▲▼張惠妹為林智勝引退賽演出。（圖／聲動娛樂提供）

演出結束後，阿妹笑問林智勝：「大師兄，還可以嗎？」林智勝精神飽滿喊：「還可以！」接著突然開始大唱〈三天三夜〉，讓張惠妹嚇得花容失色：「不要跳！」林智勝笑說：「因為剛剛沒跳到。」阿妹吐槽他：「你看你跳到這個台已經變這樣了，你們知道他剛剛有多用力跳嗎？我們整個舞台已經往下一階了，太厲害了，大師兄！」

接著阿妹給林智勝送上祝福：「希望你可以永遠永遠的都要出現在我們身邊好不好，不管是什麼姿態。」林智勝幽默說：「你缺伴舞嗎？」阿妹笑說：「伴舞？唱歌吧，合唱那種吧！」林智勝秒回：「〈對等關係〉嗎？」逗得天后大笑：「好啦我們下次會來合唱一下，可以嗎？謝謝大師兄，謝謝大家，今天這麼棒，你們的演出也很棒！」

▲張惠妹和林智勝互動逗趣。（圖／聲動娛樂提供）

正當阿妹說，要把林智勝帶回休息室，「因為他應該很累了吼，可以嗎？」林智勝突然中氣十足的說：「看到大家就不累，因為我想三天三夜...」又開始激情唱跳，阿妹又被嚇到大喊：「等一下！」沒想到下一秒林智勝突然說：「啊，（舞台）真的垮了，不好意思！」笑翻全場。