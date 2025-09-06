ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
江祖平控高層兒性侵　三立再發聲明：絕對與被害者站在一起

記者王靖淳／綜合報導

女星江祖平踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，後續才間接承認自己是受害者。事件曝光後掀起關注，今（6）日稍早三立再發聲明。

▲▼江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

三立總經理高明慧在聲明中表示，公司對於性騷擾零容忍，並承諾將「絕對與被害者站在一起」。為了展現徹查決心，高明慧也宣布，公司今日已委請賴芳玉律師擔任公司調查性平事件的外部公正人士，希望能秉公調查，釐清真相。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了宣布啟動內部調查，三立也在聲明中指出，公司將會提供專門信箱，讓受害者可以直接聯繫，並承諾「全力支持受害者對抗不法」，後續訴訟費用皆由三立負責，並會安排心理諮商師，協助同仁平復身心健康。

三立也在聲明中澄清，「無論基層員工或是管理階層，皆ㄧ視同仁、同一標準」，並嚴正表示，「絕無所謂『高層』就被容許犯罪」。三立強調，台灣是法治國家，公司也已全力配合檢警調查，希望能盡速讓事實水落石出，還給受害者公道。

▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

▲江祖平控訴龔益霆涉嫌性侵。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

回顧整起事件，源於江祖平發文踢爆電視台員工疑性侵女演員，並公開加害人的姓名及照片，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。為此龔益霆4日在IG自爆曾和江祖平交往過，兩人在上個月31日分手，而江祖平也發文反擊，稱對方是自戀型人格、喊話法院見，事後更揭露對方硬上內幕，並間接承認自己就是受害者，同時也憤怒喊話：「不管刑事或民事，我一定要索賠性侵罪。」

【三立聲明全文】

針對江祖平揭露性平事件，三立電視今（6）日再次向外界說明如下：

1、高明慧總經理表示三立對於「性騷擾零容忍」，絕對與被害者站在一起。今日已委請賴芳玉律師擔任公司調查性平事件的外部公正人士，秉公調查。同時也會提供專門信箱，讓受害者可以直接聯繫，全力支持受害者對抗不法。三立表示，後續訴訟費用皆由三立負責，並安排心理諮商師協助同仁平復身心健康。高明慧重申，只要是三立同仁受性平爭議所害，公司會確保同仁權益獲得更專業、完整的保障，對不法之事絕不寬貸，以建立性別友善的職場環境。

2、三立表示，無論基層員工或是管理階層，皆ㄧ視同仁、同一標準，絕無所謂「高層」就被容許犯罪。台灣是法治國家，任何人都應該守法，提升影視產業良善的工作環境，更是三立一直以來的目標。三立已全力配合檢警調查，盼儘速讓事實得以釐清，還給受害者公道。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

