「啦啦隊女神團」河智媛朴昭映　與李珠熙首次合體灑糖會粉絲！

記者葉文正／台北報導

就是要寵溺！韓流「啦啦隊女神團」河智媛、禹洙漢、朴昭映與李珠熙攜手舉辦的「2025 INFINITE VENUS MEET & GREET 無限女神 VIP見面會」，一天連兩場近距離會粉絲，共聚集近千名粉絲前往朝聖，行程滿檔的她們幾乎馬不停蹄，一度讓大家既是心疼又是擔心她們的體力負荷。

▲李珠熙、禹洙漢、河智媛與朴昭映（左至右）四美現身讓粉絲HIGH爆。（圖／樂曜日）

但四位女神拍胸補貼心表示，平常工作量就很大，也會靠保養、飲食與充足休息來調養身體，因此久而久之便也適應這樣的生活狀態，「即使再忙，我們也都捨不得看到任何的粉絲失望，請大家放心，我們狀態都超好，一天兩場沒問題喔！」

▲河智媛。（圖／樂曜日）



開始見面會上，「神級蜜大腿」的河智媛、「最仙的國民啦啦隊」的禹洙漢、「美眸擔當」的朴昭映與「棒球場上的孫娜恩」的李珠熙，首次正式齊現身，四美主題一致，身穿一襲露香肩配迷你短裙，俐落造型凸顯姣好身材，一上台便來了一段精彩的開場舞，為了這段舞蹈表演，她們前前後後賣了個關子，秘密排出時間合體排練，加上四位原本好感情當基底，也讓舞蹈可愛中又不失性感，放電指數直接破表！

▲李珠熙、禹洙漢、河智媛與朴昭映四美現身與粉絲互動。（圖／樂曜日）



這次見面會堪稱是以「演唱會」規格進行策畫，表演分為四大主題「勝利女神之尼姬（NIKE）曙光」、「智慧女神之雅典娜（ATHENA）璀璨」、「美麗女神之阿芙蘿黛蒂（APHRODITE）光芒」與「天后女神之希拉（HERA）永恆」，當中穿插河智媛、禹洙漢、朴昭映與李珠熙演出與粉絲互動環節。

▲朴昭映。（圖／樂曜日）

除了開場舞外，四美也各自練習專屬SOLO，特別的是，河智媛更是首唱，字正腔圓全程中文演唱致敬歌手Karencici的人氣作品「愛你但說不出口」，曾公開表態欣賞Karencici的河智媛，純淨清甜的嗓音宛如曙光般舒服，當下也讓「蜜大腿女神」多了個新封號「晨曦女孩」，而她也說為了準備這首歌，私下花了不少時間練習，就是要做到讓粉絲聽不出有韓國口音，誠意度滿滿。



河智媛、禹洙漢、朴昭映與李珠熙就是要讓所有粉絲滿載而歸！這次除了開放全場讓大家持手機（符合規定尺寸相機）一路拍好、拍滿外，四位女神更是帶來了多首勁歌舞蹈讓大家邊欣賞精采舞台演出之際，也能同時按下拍照與錄影快門珍藏幸福的這一刻，不時加碼放送可愛表情與愛心手勢的她們，都讓粉絲認證「不虛此行，賺到！」

到了接近尾聲之際，聽見粉絲此起彼落，不停溺愛大喊著四位女神名字超過三分鐘，讓河智媛、禹洙漢、朴昭映與李珠熙感動不已，又再次俏皮的放電回眸一笑，相約大家下次一定要再相見！