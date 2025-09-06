白種元爆食材來源騙人的「遭訊問5小時」！　標榜韓產卻是中越的

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名料理研究家兼「The Born Korea」代表白種元，因涉及食品原產地標示不實等爭議，近日遭警方以嫌疑人身分傳喚調查。

▲白種元。（圖／翻攝自YouTube／백종원 PAIK JONG WON）



首爾江南警察署表示，已於4日針對白種元涉嫌違反《食品衛生法》與《食品標示廣告法》進行約5小時訊問。警方指出，白種元旗下的即食產品「蓋飯粥」曾在廣告中標註「國產海帶」、「天然蝦」，但實際卻使用越南養殖蝦，因此接獲檢舉並立案偵辦。

不僅如此，今年3月警方也收到檢舉，指 The Born Korea 旗下飲品品牌「Paik’s Coffee」推出的「QQ地瓜麵包」產品宣傳使用「我們的農產品」字樣，但部分原料卻是中國進口，疑涉誤導消費者。

警方同時調查，The Born Korea是否在未經食品藥品安全處審核下，製作並向全國50多家加盟店配發專用油炸雞骨器具。依現行規定，若使用不符規格的烹調器具或包裝，必須經食品專業檢驗機構審查。

據悉，警方先前也已傳喚多名公司實務人員，追問白種元是否知情卻縱容，或是否直接下令。對此，The Born Korea僅回應：「因為案件仍在調查中，不便多做說明。」警方將依照白種元與相關人員的供述，決定是否將案件移送檢方偵辦。