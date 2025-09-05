《男公館》片花全球首播！　男神們狂練身材比拼「負重伏地挺身」

記者孟育民／台北報導

台灣影集《男公館》受邀參加第十七屆年度影視盛會「亞洲影視內容高峰會」，並於「亞洲影視內容試映會」活動首播《男公館》片花，是今年大會5部國際特映影片的唯一台灣影集。由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔導演，陳奕擔任製作人的《男公館》，今（5日）與眾演員張立昂、羅宏正、周予天、林輝瑝、邱偲琹共同出席「亞洲影視內容高峰會」，一起觀賞《男公館》片花全球大首播。

▲張立昂、羅宏正、周予天、林輝瑝、邱偲琹出席出席「亞洲影視內容高峰會」。（圖／達騰娛樂提供）

演員陳奕首次擔任製作人，雖然辛苦，表示有著一群幕後幕後的夥伴，一起衝，很幸福。首次公開看到辛苦拍攝三個月後片花的張立昂，對於有別於以往霸總的演出，自己很有成就感。而獲金鐘主持人獎並今年發片的周予天，談到演戲與唱歌主持最大不同的挑戰就是，演戲在於「讓自己消失」，把自己藏起來，進入角色。而唱歌是把自己打開來，主持是把自己拋出去。而且今天張立昂和周予天也展現語文能力，讓外國的貴賓更了解男公館。

▲陳奕首次擔任製作人。（圖／達騰娛樂提供）

《男公館》的男演員們為了這部戲卯盡全力在健身、節食，甚至瘋狂到還會帶隨身的健身器材到化妝室，每天在開拍前瘋狂讓肌肉充血。邱偲琹在會中特別說到：「有一次很好笑，大家為了比賽誰的伏地挺身比較厲害，還要我當他們的負重、坐在他們的背上，比賽看誰伏地挺身可以做最多下，沒想到最後竟然是予天得到冠軍。我們在後台或化妝間真的相處得很熱絡、真的很像一家人。｣來家中有三姊妹的邱偲琹，從小就很羨慕有哥哥的感覺，這次參與演出男公館就像擁有了很多哥哥，受到大家照顧。

▲邱偲琹曝拍片現場花絮。（圖／達騰娛樂提供）

參與男公館演出的林輝煌，說到自己的角色就像一隻打不死的蟑螂，雖然看起來很狼狽，但這也很真實，很喜歡劇中的角色。羅宏正在男公館的演出，比過去的演出角色多了許多動作戲，加上長髮造型增加了某些場次執行難度，有一場戲是要從一個平臺躍下，說高不高，說低要跳心裡還是會抖一下的那種，當下長髮又檔住了部分視線，大概有40-50%是靠感覺在操作，但完成後真的覺得蠻過癮的。