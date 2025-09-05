韋禮安玩復古一人分飾三角　直接「王傑、張信哲」上身

記者蔡琛儀／台北報導

韋禮安睽違3年推出「跨世紀Newtro情歌系列」，首張EP《Love Wei Back Vol.1》進入他的「韋宇宙」，由韋禮安一人分飾三角，化身情歌浪子「韋偉成」唱搖滾〈愛我沒錯〉、香港歌手「韋廉」大跳舞曲〈珍妮佛〉，以及文青「韋志豪」詮釋惆悵情歌〈不變〉。

▲韋禮安推出全新EP《Love Wei Back Vol.1》。（圖／索尼提供）

有趣的是，角色人設勾起樂迷聯想，「韋偉成」被比擬王傑，「韋廉」神似鍾漢良，「韋志豪」則被認為有張信哲的影子，韋禮安表示，希望透過復古又創新的音樂設定，帶來跨越世代與曲風的觸動，喚起大家心中熟悉的旋律與回憶。

他透露靈感源自成長過程中聽到的不同年代歌曲，「其實我沒有真的生活在那個年代，但是一整個年代的音樂在成長過程中還是會聽到，在不同時期，某些歌會繼續流傳，不會因為時光而消失，反而會更深植人心。」因此誕生「韋宇宙」企劃，打造平行音樂世界，結合復古元素與當代語境，帶來既熟悉又新穎的感受，甚至笑言最單純的初衷其實是「想在KTV點這些歌來唱！」

▲韋禮安在EP中一人分飾三角。（圖／索尼提供）

三首新歌各有巧思，〈愛我沒錯〉，與經典電影《七匹狼》的主題曲〈永遠不回頭〉的義無反顧相同感受；〈珍妮佛〉是以80年代synthwave電子合成器音色揮灑出霓虹的都會氛圍，更邀請到「冰球樂團」、知名聲優林美秀以聲音飾演「珍妮佛」；〈不變〉邀請到金曲作詞人李焯雄，編曲人Mac Chew編曲，讓整首歌曲的畫面感呈現出當代情歌風貌。