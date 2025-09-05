江祖平爆龔益霆「拉女牌咖進房間」企圖性侵！邊脫邊喊：來當牌友兼砲友

記者陳芊秀／綜合報導

女星江祖平透過社群平台發聲，指控電視台員工涉及性侵偷拍女演員，隨後公開點名龔益霆，5日最新發文間接承認就是性侵受害者。她一連串發文中，更提及龔益霆曾企圖性侵一位女牌咖。

▲江祖平指控龔益霆涉及性侵。（圖／翻攝自臉書）

據江祖平發文，指控龔益霆等其他兩位牌咖離開時，直接把一名女性牌咖拉進房間企圖性侵，甚至脫下自己的耳環、項鍊、手錶說道：「妳奶子超大我很喜歡，來當個牌友兼砲友吧！」幸好女方嚴正拒絕，並以男友即將回來為由請男方離開，但男方竟爆粗口「妳不要後悔喔！」她文末強調「我有訊息跟人證」，並透露事發當時兩人仍在交往。

▲江祖平指控龔益霆把女牌咖拉進房間。（圖／翻攝自Threads）

此外，江祖平在昨日（4）發文提及，所有內容已經排程到9月10日前，「所有事情都能水落石出了」。她最新發文表示不管刑事或民事，一定要索賠性侵罪，金額1300萬元，並已經找好法定代理人。

▲江祖平內容排程至9月10日，並說：「所有事情都能水落石出了。」（圖／翻攝自Threads）

龔益霆昨日（4）公開發文回應近日來指控，提及2024年10月23日起正式與江祖平交往，過程中常有爭執，幾度分合後，在2025年8月31日正式分手。並指江祖平在Threads所發貼文都是片面之詞與不實指控，除了請對方撤下不實發文，並願意配合任何司法調查。

▲江祖平爆料女牌咖事件前，龔益霆昨日發聲明，要求江祖平撤掉所有不實發文，願意配合司法調查。（圖／翻攝自Threads）

三立電視總經理高明慧5日發聲明，向三立電視同仁說明3點：第一點是已經要求事件關係人龔美富資深副總暫離現職；第二點是公司調查資料移送士林地檢署，配合檢警偵辦；第三點是強調「公司絕不護短」。

▲三立電視聲明。（圖／三立提供）







