「林隆璇帥兒」成功嶺身體出狀況！虛弱被攙扶畫面曝　新兵爆衝突當場落淚

記者孟育民／台北報導

台視軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》本周6日最新一集中，成功嶺新訓中心錄影當天正好遇到傾盆大雨，使得地面泥濘難行訓練難度倍增，雖然天公不作美，但是卻澆不熄星兵們滿腔熱血，在考驗穩定性和準確度的射擊中，林亭翰展現驚人實力，儘管前一天因身體不適未能練習，仍以最高分拿下佳績，讓班長黃鐙輝大為稱讚，潘君侖笑稱：「亭翰就像不用讀書的高材生！」然而，林亭翰最後身體支撐不住，緊急叫救護站治療，只見他被人攙扶才能行走，讓人心疼。

▲▼ 傾盆大雨受訓難度高，「林隆璇帥兒」林亭翰體力不支。（圖／台視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過打靶結束後的休息時間，一場爭執卻讓星兵們氣氛降至冰點，起因是面對泥濘路，潘君侖認為應按班長指令直行，而孫綻則認為應變通繞行，避免大家弄濕雙腳，並語帶不滿嗆聲：「你要動腦！」，這場因思維差異而起的爭執，讓兩人言語中帶有火藥味，阿夫則坐在一旁觀察，直言：「孫綻的反應超出我預期。」，衝突雖然讓成員們心中出現裂痕，但也給了他們寶貴的一課，在班長的引導下，大家冷靜下來，透過互相稱讚來修復關係。

▲星兵爆衝突。（圖／台視提供）

事後，星兵們也反思，其實兩方都沒有錯，只是出發點不同，黃鐙輝班長總結道：「不經一事不長一智！」，陳樞育也補充：「雖然大家吵架我不開心，但至少你們和好了，溝通才能讓整個班更好。」，也讓林亭翰情緒激動地淚流不止，他表示：「有誤會就是要解開，大家應該要團結。」

▲林亭翰痛哭。（圖／台視提供）



