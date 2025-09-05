ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
家家「雙手合十迷因」紅了10年
感情走到盡頭的5大跡象
邊荷律道歉粉絲快哭了！
「林隆璇帥兒」成功嶺身體出狀況！虛弱被攙扶畫面曝　新兵爆衝突當場落淚

記者孟育民／台北報導

台視軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》本周6日最新一集中，成功嶺新訓中心錄影當天正好遇到傾盆大雨，使得地面泥濘難行訓練難度倍增，雖然天公不作美，但是卻澆不熄星兵們滿腔熱血，在考驗穩定性和準確度的射擊中，林亭翰展現驚人實力，儘管前一天因身體不適未能練習，仍以最高分拿下佳績，讓班長黃鐙輝大為稱讚，潘君侖笑稱：「亭翰就像不用讀書的高材生！」然而，林亭翰最後身體支撐不住，緊急叫救護站治療，只見他被人攙扶才能行走，讓人心疼。

▲▼ 傾盆大雨受訓難度高，星兵爆衝突。（圖／台視提供）

▲▼ 傾盆大雨受訓難度高，「林隆璇帥兒」林亭翰體力不支。（圖／台視提供）

▲▼ 傾盆大雨受訓難度高，星兵爆衝突。（圖／台視提供）

不過打靶結束後的休息時間，一場爭執卻讓星兵們氣氛降至冰點，起因是面對泥濘路，潘君侖認為應按班長指令直行，而孫綻則認為應變通繞行，避免大家弄濕雙腳，並語帶不滿嗆聲：「你要動腦！」，這場因思維差異而起的爭執，讓兩人言語中帶有火藥味，阿夫則坐在一旁觀察，直言：「孫綻的反應超出我預期。」，衝突雖然讓成員們心中出現裂痕，但也給了他們寶貴的一課，在班長的引導下，大家冷靜下來，透過互相稱讚來修復關係。

▲▼ 傾盆大雨受訓難度高，星兵爆衝突。（圖／台視提供）

▲星兵爆衝突。（圖／台視提供）

事後，星兵們也反思，其實兩方都沒有錯，只是出發點不同，黃鐙輝班長總結道：「不經一事不長一智！」，陳樞育也補充：「雖然大家吵架我不開心，但至少你們和好了，溝通才能讓整個班更好。」，也讓林亭翰情緒激動地淚流不止，他表示：「有誤會就是要解開，大家應該要團結。」

▲▼ 傾盆大雨受訓難度高，星兵爆衝突。（圖／台視提供）

▲林亭翰痛哭。（圖／台視提供）


 

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕：原來情侶可以這樣喔？
14小時前

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕：原來情侶可以這樣喔？

14小時前

江祖平：我一定要索賠性侵罪！　「金額1300萬」點名龔益霆法院見
6小時前

江祖平：我一定要索賠性侵罪！　「金額1300萬」點名龔益霆法院見

6小時前

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目
13小時前

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

13小時前

江祖平「熱擁底迪曾被拍」照片曝光　重疊交往龔益霆時間軸
7小時前

江祖平「熱擁底迪曾被拍」照片曝光　重疊交往龔益霆時間軸

7小時前

龔益霆發文稱曾交往！江祖平怒回：不如一起去驗傷　氣喊「法院見」討道歉
18小時前

龔益霆發文稱曾交往！江祖平怒回：不如一起去驗傷　氣喊「法院見」討道歉

18小時前

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？
18小時前

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？

18小時前

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子
9/4 12:19

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

9/4 12:19

快訊／三立電視總經理發聲明「性騷零容忍」　龔美富資深副總暫離現職
2小時前

快訊／三立電視總經理發聲明「性騷零容忍」　龔美富資深副總暫離現職

2小時前

台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！　穿夾腳拖逛夜市沒人認出
9/4 09:32

台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！　穿夾腳拖逛夜市沒人認出

9/4 09:32

《RM》金鐘國今天要結婚了！　婚禮司儀由「15年摯友劉在錫」擔任
6小時前

《RM》金鐘國今天要結婚了！　婚禮司儀由「15年摯友劉在錫」擔任

6小時前

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛
9/3 21:55

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

9/3 21:55

邊荷律偷偷回台快哭了！　無法幫粉絲簽名道歉：我們球場見！
15小時前

邊荷律偷偷回台快哭了！　無法幫粉絲簽名道歉：我們球場見！

15小時前

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮
女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌
聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣

聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣
陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出

陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出
張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票
蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

馬東石拳頭「跟他臉一樣大！」　糾正記者發音...朴炯植笑哭XD

馬東石拳頭「跟他臉一樣大！」　糾正記者發音...朴炯植笑哭XD

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

剛剛
剛剛
1分鐘前0

江祖平也是被害人！心臟藥遭換鎮定劑　三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

14分鐘前0

「林隆璇帥兒」成功嶺身體出狀況！虛弱被攙扶畫面曝　新兵爆衝突當場落淚

26分鐘前11

章子怡、胡歌躺槍！眾星悼念Armani　陸網一對比：93剛過也沒多感慨

32分鐘前0

曾被曖昧對象嗆「根本直男」！　女歌手曝甜美真面目「竟當眾吃眼球」

43分鐘前0

陪伴摯友走人生最後一段　金高銀記者會當場爆哭：對不起⋯

1小時前2239

快訊／江祖平認了是「受害者」！　內湖分局通知前往作筆錄

1小時前0

徐佳瑩在澳洲失控了！　瘋狂事蹟曝光...自嘲：變得有些羞恥的事

1小時前0

李洙赫爆陸簽名會「血汗12hrs」　公司還原時間軸：演員本人意願

1小時前1

蕭敬騰太有心！　為林智勝「35分鐘演出砸2500萬」提前解密震撼舞台

2小時前3251

快訊／三立電視總經理發聲明「性騷零容忍」　龔美富資深副總暫離現職

  1. 江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕
    14小時前8877
  2. 江祖平：我一定要索賠性侵罪！
    6小時前6480
  3. AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目
    13小時前4016
  4. 江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光
    7小時前2645
  5. 江祖平怒回：不如我們一起去驗傷
    18小時前3433
  6. 江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總
    18小時前8046
  7. 江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒
    9/4 12:19132144
  8. 快訊／三立電視總經理發聲明「性騷零容忍」　龔美富暫離現職
    2小時前6451
  9. 台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！
    9/4 09:32123
  10. 《RM》金鐘國今天要結婚了！婚禮司儀劉在錫
    6小時前65
