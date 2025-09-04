江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星江祖平最近在社群發文踢爆電視台員工疑似性侵女演員，並加碼公開加害人的姓名及照片，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子。為此三立事後稱「會持續與江小姐聯繫」，而江祖平稍早再度透過Threads反擊了！

▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）



龔美富透過聲明表示：「身為三立主管，我會利害迴避，公司已經啟動調查制度，我一定配合公司制度。我也是益霆的父親、我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白。」面對龔美富的說法，江祖平稍早透過Threads發文反擊，「抱歉，從上次燙傷開始，只有接到龔副總的『簡單慰問』。真的、真的、真的！沒有人『持續跟我本人聯絡』，連『道歉、不好意思、對不起』，我都沒有聽到過喔！要繼續說謊嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲江祖平再問龔美富：「確定兒子清白？」（圖／翻攝自Threads／ping0130）

江祖平稍早二度發聲，並直接點名三立資深副總龔美富，「您確定『他』是清白的？」她表示手中握有一堆影片、照片及對話紀錄等證據，接著更揭露一段與加害者的對話，認為對方態度相當惡劣。江祖平坦言其實在幾天前，已用訊息、用電話聯絡龔美富的兒子，「希望您那『清白的兒子』去跟那些受害者道歉」，曾試圖私下解決，但他卻毫無悔意。江祖平悲憤地寫下，對方在被要求道歉時，竟囂張地反嗆：「×！她沒有爽到嗎？」接著全面封鎖她。

▲江祖平被封鎖。（圖／翻攝自Threads／ping0130）