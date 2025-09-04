前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！攜夫現身…現場照全被拍

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）2020年與前警政署長王卓鈞的兒子王惟立結婚，一家人感情緊密。她3日便在社群網站PO出和老公一起出席公公壽宴的照片，「爸爸生日快樂，祝平安沒事，開心沒事，健康沒事」，顯見和婆家的好感情。

▲丫頭出席公公壽宴。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



從Instagram限時動態中，可以看到丫頭穿著一件白色短袖上衣，領口有蝴蝶結綁帶設計，增添甜美柔和氣息。她簡單紮起公主頭，讓整體造型更顯優雅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現場氛圍則十分溫馨，背景是飯店或餐廳的包廂布置，燈光柔和，桌上擺著生日蛋糕，穿著白襯衫的王卓鈞與家人們並肩合照，臉上都帶著笑容，感覺是一場低調卻充滿幸福的家庭生日聚會。

▲▼丫頭夫妻感情甜蜜穩定。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



事實上，丫頭曾幽默透露，王惟立不但有一個出現在歷史課本上的爺爺（特務局長王魯翹）、有一個警察之光的爸爸（前警政署署長王卓鈞），「還有一個娛樂圈小闆娘的老婆」，話鋒一轉顯見她依然藏不住搞笑個性，直誇老公「上輩子一定做很多好事」。

▲丫頭曾公開老公的超狂家世。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



值得一提的是，王惟立曾上節目透露他原本是不婚族，認為結婚就像簽商業合約，彼此不信任才需要合約來約束，但後來看到丫頭雖身在五光十色的演藝圈，仍對生活非常自律、節省，是腳踏實地的好女孩，剛好他希望另一半是能陪自己「同甘共苦」、走過生命高低起伏的人，才決定打破不婚原則，將對方娶進門。