吳怡霈入院動刀！最新狀況曝
夫妻長久經營的秘訣！
《玉骨遙》男星才剛出獄「又遭告」
星二代韓國當練習生崩潰！黃奕女兒「長相被嫌棄」　她護短遭網暴

大陸女星黃奕的12歲女兒想去韓國當練習生出道，不願去英國留學，最初黃奕還打算要勸退女兒。（微博圖片）

圖文／鏡週刊

「二代小燕子」大陸女星黃奕12歲女兒黃芊玲有著當偶像的星夢，勸退不成的她帶著女兒飛到韓國，體驗練習生生活，原本是想圓孩子的夢，沒想到此行演變成大型網暴現場，不少網友以她生父是毒販為由抵制她出道，且吐槽黃芊玲的顏值及實力欠佳。

事情的起因是，黃奕在7月公開一支影片，透露女兒黃芊玲不喜歡英國「填鴨式」教育，拒絕出國留學，反而更想赴韓國當練習生。她還提醒女兒「SM公司200萬人搶75個名額」，想勸退卻被女兒靈魂反問：「你能當藝人，為什麼我不行？」一句話就堵住了黃奕的勸退之路。

黃芊玲的練舞影片曝光後，網友狂酸她的顏值與歌舞實力都不足當偶像，演變成大型網暴。（微博圖片）

▲黃芊玲的練舞影片曝光後，網友狂酸她的顏值與歌舞實力都不足當偶像，演變成大型網暴。（微博圖片）

到了8月初，黃奕再度曬出母女在韓的日常，從看演唱會、練唱跳，到因壓力大而哭泣的片段全曝光。黃芊玲即使練舞練到崩潰落淚，仍表達對當偶像的決心。沒想到，黃奕本意是「分享成長」，卻迅速炸出輿論火藥桶。

網友火力集中在兩點：顏值不夠和家庭黑歷史。有人直白留言：「這長相在韓團能排哪裡？」「唱跳就這樣，還想當偶像？」更狠的是，不少人直接翻出父親黃毅清的往事——他因販毒被判15年，結果女兒就背上「毒販之女」的標籤。輿論場上，「不能出道」的聲浪瞬間淹沒黃奕母女。

黃奕開直播與酸民對嗆，反令母女倆更陷入與論風暴，黃奕掉粉嚴重，代言被撤，代播劇遭觀眾抵制。（微博圖片）

▲黃奕開直播與酸民對嗆，反令母女倆更陷入與論風暴，黃奕掉粉嚴重，代言被撤，代播劇遭觀眾抵制。（微博圖片）

面對這樣的攻擊，黃奕先是低調解釋：「只是暑期體驗，沒有要出道，請停止傷害。」但酸民的攻擊不見減弱，黃奕的情緒在直播裡爆發，直球對網友開火：「12歲的孩子，為什麼要被罵得這麼難聽？父親的事跟她無關！」甚至不客氣地回擊酸民：「我們位子讓出來了，你上啊！」從避戰到開戰，黃奕這番話再度把她推上風口浪尖，網友痛批她「挑釁觀眾」「讓位」言論被諷「出道位是世襲制？」甚至嚷著希望封殺她。槓上網友的後果是黃奕參演正在播映劇集《子夜歸》遭抵制、剛殺青的代播劇《長風起》還未播出就遭人舉報，代言被撤，個人帳號掉粉超過42萬，可謂損失慘重。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


