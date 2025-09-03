榜首不是炭治郎！　《鬼滅之刃》10大人氣角色揭曉「3反派上榜」

文／網路溫度計

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》上映10日，全台票房已突破新台幣4億，一舉登上台灣影史日片票房TOP 3。現象級作品讓角色們的悲壯與熱血再度掀起全網討論！從讓人又愛又恨的鬼王無慘，到被封為「純愛戰士」的猗窩座，每一個角色都有屬於自己的高光時刻。

究竟誰最讓粉絲共鳴？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察近半年（2025/2/13～2025/8/14），帶你盤點《鬼滅之刃》十大人氣角色，第一名讓人恨得牙癢癢？

劇透警告：本文內容涉及《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》劇情，敬請斟酌閱讀。

NO.10 上弦之貳 童磨

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲童磨。（圖／翻攝自Instagram／Demon Slayer (KimetsuNoYaiba)）

童磨自出生便擁有七彩虹眸與如白橡般潔白的髮色，頭頂批蓋如染血般的紅痕，天生異相讓他自幼被視為「神之子」。父母深信他能聽見神的聲音，卻不知童磨從未感受過任何神明的存在。出於對父母的憐憫與戲弄之心，他假裝順應，將自己演繹成「神子」，並在父母創立的「萬世極樂教」中，被推舉為年幼的教主。

童磨的冷漠也在父母的悲劇中展露無遺。在漫畫中，母親因父親偷情而殺夫後自盡，他目睹血腥一幕，卻從未悲傷，只覺得這地方味道很難聞，想趕緊讓人清理乾淨。

在動畫《遊郭篇》中，墮姬與妓夫太郎（上弦之陸）戰敗後，童磨首次登場，他在無限城會議中因言語刺痛猗窩座，兩度被其擊斷頭，仍能若無其事地笑著。可以說，他就是那種外表溫柔親切，內心卻毫無情感波瀾、冷到骨子裡的鬼，也因此，常被網友稱「鬼滅最討厭的角色」，更有人點出「童磨完全就是反社會人格的化身」。

武器

鐵扇：一對金色鐵扇，扇面刻有蓮華紋，可作為近戰利器。揮動時會撒落附有童磨血鬼術毒的冰晶。

血鬼術

將血液凍結並製成冰晶粉末，透過扇子散播。冰晶在被對手吸入肺部之後，肺泡便會壞死，常見招式有玄冬冰柱、寒烈的白姬。對於使用呼吸的鬼殺隊士而言，是最棘手的血鬼術。

NO.9 竈門禰豆子

▲竈門禰豆子。（圖／翻攝自Instagram／Demon Slayer (KimetsuNoYaiba)）

她本該只是山裡最單純善良的少女。竈門一家慘遭屠戮後，禰豆子沾染鬼舞辻無慘的血液而變為鬼。但她沒有淪為嗜血的怪物。在前任水柱「鱗瀧」的教導下，禰豆子將人類視為家人、鬼視為敵人，有別於一般的鬼，她的血鬼術「爆血」，能以燃燒之火灼傷惡鬼，成為鬼的剋星。也是繼珠世後第二個擺脫無慘掌控的鬼。

在無數的戰鬥中，禰豆子始終是靜靜守護在炭治郎身後的力量。特別是在《刀匠村篇》尾聲，炭治郎與半天狗激戰至日出，禰豆子陷於兩難：若迎向陽光，便會灰飛煙滅。然而她選擇踢開炭治郎，把生存的機會讓給哥哥與無辜的人們。那一瞬間，她並非鬼，而是仍在守護親情、人類的妹妹。

就在炭治郎以為永遠失去妹妹時，奇蹟出現——禰豆子克服陽光，微笑對他說「早安」。這聲呼喚，不只是炭治郎的救贖，也是讓無數粉絲淚目的名場面。第一位不怕太陽的鬼出現，成為無慘首要目標，也推進劇情節奏。

NO.8 戀柱 甘露寺蜜璃

▲甘露寺蜜璃。（圖／翻攝自Instagram／Demon Slayer (KimetsuNoYaiba)）

「一生都在為愛奔波」，戀柱甘露寺蜜璃，擁有一雙淺綠色的大眼睛，臉上常帶紅暈、三條櫻粉色麻花辮隨風搖曳，髮梢帶著草綠色的清新。天生體質異於常人，肌肉密度高達常人的八倍，僅在一歲兩個月大時，就能輕鬆舉起15公斤的醃菜石。為了尋覓比自己更強大的夫君，她毅然加入鬼殺隊，先是成為炎柱煉獄杏壽郎的繼子，後來更自創炎之呼吸的衍生流派——戀之呼吸，搭配獨特的可彎式日輪刀，成為「戀柱」。

近半年來，關於蜜璃的話題更多聚焦於她與蛇柱伊黑小芭內的情感故事。兩人雖未明言，卻彼此暗戀，像是蜜璃腳上穿著綠色條紋襪其實是蛇柱送的、伊黑是九柱裡力氣倒數第二小的，但緊握蜜璃的手，誰也掰不開。這份深情與守護，閃瞎網友「蛇柱也有溫暖的一面」、「蛇戀一生推」，成為《鬼滅之刃》中最讓人心頭一暖的愛情篇章。

NO.7 我妻善逸

▲我妻善逸。（圖／木棉花國際提供）

「善逸，你是我的驕傲啊」從膽小形象到穩重、處變不驚。我妻善逸天性膽小，總是認為自己隨時會死，為了不要在單身狀態下死去，經常糾纏女孩子要對方跟他結婚。擁有極佳聽覺，有別於一般鬼殺隊士負責傳送訊息的「鎹鴉」，唯獨他是麻雀相對不聒噪，網友猜測或許是為了配合他特殊的聽力而安排的巧思。另外，極度恐懼時會陷入沉睡，並激發出強勁的實力。

身為雷之呼吸繼承者，卻只會使用「壹之型 霹靂一閃」，引起同門師兄「獪岳」不滿。師兄的故事也因為《鬼滅之刃 無限城篇》成為近半年討論焦點！獪岳從小便是孤兒，被岩柱帶回撫養，但卻為保全自己，引鬼入內，導致廟內多數孩童被殺。成為鬼後，讓原本師傅前雷柱自責至切腹自盡。

由愛生恨的善逸，在最新劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》中，用自己開發的「柒之型 火雷神」，擊敗晉升為上弦之陸的「獪岳」，陷入昏迷後，夢中師傅一句「你是我的驕傲啊」惹哭鬼迷，光是8月10日當周，網路聲量就高達2,710筆。

NO.6 蟲柱 胡蝶忍

▲胡蝶忍。（圖／木棉花國際提供）

有著一頭黑色的中長髮，髮梢偏紫，平時都用紫色的蝴蝶髮飾盤頭髮、瞳色為紫色。使用蟲之呼吸，精通藥學和毒理學，也因為身形瘦弱無法「砍下鬼頭」，因此將毒融入劍術之中，以突刺的方式將毒注入鬼的體內。

胡蝶忍總是面帶笑容，卻沒有人真正看見過，她心底那股憤怒，僅有在動畫中，被炭治郎詢問「你是不是在生氣」。她氣惡鬼殘忍，氣姊姊香奈惠的善良，更多的是氣自己——明明是鬼殺隊的柱，卻因身形瘦小，連最基本的「砍下鬼的頭」都做不到。

忍的生命也被姊姊香奈惠的死深深烙印，她繼承姊姊的羽織與笑容，看似溫柔堅強，其實背負著無法卸下的枷鎖。近半年來，觀眾對胡蝶忍的討論因為《鬼滅之刃 無限城篇》的劇情，多集中在「能力」上。

她長期服用紫藤花毒素，將自己改造成「活體毒藥」，並篤定童磨一定會將她吞噬，雖最終戰死，但她的犧牲正是擊敗上弦之貳的關鍵。不過也引起網友對這位「蟲柱」能力的質疑「如果她當後勤、輔助，感覺更適合」、「繼子香奈乎能力都可以頂替了」，八月初網路聲量直衝5,029筆。

NO.5 水柱 富岡義勇

▲富岡義勇。（圖／木棉花國際提供）

留著黑髮馬尾的富岡義勇，身穿柱級制服，羽織右半為赤紅、左半為黃綠龜甲紋，總給人沉著冷靜的印象。在動畫《柱訓練篇》中，義勇因為內心的陰影，不參加柱訓練——青少年時期，他與錆兔結為摯友，卻在藤襲山戰役中失去對方，錆兔犧牲自己拯救眾人，讓義勇深陷自責，認為「我不配擔任水柱！」。直到炭治郎的勸說，義勇才逐漸卸下心防，選擇加入柱合訓練。

外冷內柔的形象，也成為近半年網路熱議焦點。有人在Threads討論：「如果炭治郎當初遇見的不是水柱會怎樣？」網友直言「其他柱可能會斬殺變成鬼的禰豆子」，若非義勇的出手與堅持，炭治郎與禰豆子恐怕難以在鬼殺隊存活；另外，在掉入無限城中，對比於其他人的驚慌失挫，義勇則是一句「炭治郎你在哪」？可見他內心溫柔的一面。

NO.4 炎柱 煉獄杏壽郎

▲煉獄杏壽郎。（圖／翻攝自Instagram／Demon Slayer (KimetsuNoYaiba)）

煉獄杏壽郎，金紅相間的長髮與火焰般的披風，是鬼殺隊最具存在感的炎柱。他劍眉星目、聲音洪亮，性格樂天又熱情，總能帶來鼓舞人心的力量。出生於世代擔任炎柱的煉獄家族，自幼便展現出過人天賦，在父親的培育下修習炎之呼吸。

在《無限列車篇》中，擊敗下弦之壹魘夢後，又與突然出現的上弦之三猗窩座激戰。即使身負重傷，他仍吼出「我會善盡職責，在場每一個人都不會死！」最終以凡人體軀守護乘客，直到日出逼退猗窩座。但也讓炭治郎不甘心追上大喊「是煉獄先生贏了！你只不過是個只敢在黑夜裡戰鬥的膽小鬼罷了」，自此留下「大哥沒有輸」的名場面。雖然他的生命在那一戰中畫下句點，但那份無畏化作永恆烈焰，照亮鬼殺隊與所有觀眾心中。

NO.3 竈門炭治郎

▲竈門炭治郎。（圖／木棉花國際提供）

竈門炭治郎，被稱為「赫灼之子」，擁有深紅色的頭髮與雙眼，為吉祥之兆。額頭上的大片傷痕，源自年幼時為保護弟弟而留下的印記，耳邊掛著日輪花紙耳飾。他具備靈敏的嗅覺，不僅能捕捉氣味，更能感知他人情緒。在戰鬥中，他精通水之呼吸，並能施展強大的火之神樂樂。

然而，最打動人心的並非他的力量，而是他對生命的善良與憐憫。即便面對傷害自己的鬼，他仍能同理其遭遇，展現尊重與悲憫。炭治郎總是能在不同關係中切換角色，成為夥伴的依靠，全家慘遭無慘殺害後，他在悲痛中仍秉持「努力」的信念，誓死守護妹妹禰豆子，同時守護每一條生命。

專業諮商心理師林萃芬曾表示，《鬼滅之刃》之所以感動無數人，核心在於炭治郎展現的「無條件接納的愛」，這份愛不僅超越血緣，甚至跨越人與鬼的界線，對比現實世界中普遍存在的「有條件的愛」，更顯得珍貴而動人。

NO.2 上弦之參 猗窩座

▲猗窩座。（圖／木棉花國際提供）

猗窩座，原名狛治，為了替病重父親買藥，他偷竊度日。後來雖遇上恩師與戀雪，短暫擁有光明，卻又因仇家毒害而徹底失去一切。絕望中，他屠盡敵人，心靈也隨之崩毀，最終被無慘收編，成為上弦之參。

自此，只剩「變強」的執念，認為弱者不配存在。猗窩座將血鬼術冠上「破壞殺」之名，以能夠感應鬥氣的「破壞殺．羅針」為核心，雖然殘忍嗜戰，他卻從不殺女性，並尊敬強者，顯現出內心殘存的人性。與煉獄杏壽郎的激戰，讓他第一次動搖——明知必死，為何仍有人選擇守護？

而在無限城與炭治郎交手時，他更被那份「無殺意卻堅定的戰意」擊潰。當被砍下，塵封的記憶湧現，他終於想起父親的叮嚀、戀雪的微笑，以及那個拼命想守護他人的自己。戀雪輕聲說：「謝謝你活著。」在那一刻，猗窩座不再是嗜血的惡鬼，而是找回人心的狛治。

《無限城篇》播出後，狛治成最大哭點，網路聲量在8月中前突破1萬筆，讓猗窩座從「奪走煉獄大哥的惡鬼」搖身一變，成為全球女性熱議的「純愛戰士」。

NO.1 鬼舞辻無慘

▲鬼舞辻無慘。（圖／翻攝自Facebook／Muse木棉花）

如果說《鬼滅之刃》中最讓人又恨又想追著看的人物，絕對非「鬼舞辻無慘」莫屬！「絕對要打倒無慘」也成為《無限城篇》口號。這位鬼王，身穿黑色披風、有紅色眼珠，最早誕生於平安時代，因罹患絕症被迫接受藥物治療，結果雖然保住性命，卻也成了第一隻「鬼」，終生都在尋找「青色彼岸花」來治療。他的身世悲劇看似可憐，但隨著劇情展開，觀眾立刻被他的殘忍震撼：無情屠殺竈門家，將禰豆子變成鬼；在無限城會議上，因為鬼的無能，就將下弦之鬼全員秒殺，展現「誰不聽話誰去死」的恐怖支配力！

無慘的殘忍、無人性相比於猗窩座在人類時期的狛治「純愛戰士」，成為網友近期熱門話題「如果他沒遇到無慘，是不是有更好結果」？網友表示「怎麼鬼的故事比人還感人」、「一定成為雪柱」，但有網友語帶洋蔥直言「個人覺得不會，因為讓他對生命和世界絕望的是人不是鬼」。

▲《鬼滅之刃》10大人氣角色。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）