WENDY、JANNABI接力登台開唱　票價、售票日出爐

南韓樂壇接連傳來好消息！Red Velvet成員WENDY與新復古搖滾天團JANNABI相繼宣布將在台灣開唱，兩組風格迥異的音樂代表，預計在10月與11月掀起韓流音樂熱潮。

▲WENDY首度以個人身份來台。（圖／翻攝自WENDY IG）



WENDY將迎來出道以來首場個人世界巡演「2025 WENDY 1st WORLD TOUR『W:EALIVE』」，9月先曾首爾起跑，隨後於10月3日來到新北市工商展覽中心。此次世界巡演緊接在她推出全新迷你三輯《Cerulean Verge》後登場，展現不同以往的新舞台。門票將於9月7日中午12點在年代售票系統開賣，票價分為6380、5680、4680、3880元。

▲JANNABI首度來台開唱。（圖／遠雄創藝提供）



另一方面， 人氣樂團JANNABI於2012年出道，迎來11週年之際，他們即將把首場海外專場獻給台灣。JANNABI除了是少數能與偶像團體在流量上匹敵的獨立樂團，串流破億神曲〈為了猶豫不決的戀人們〉更長期佔據音源榜。他們的作品也多次被選入韓劇原聲帶，包括《異能》插曲〈TOGETHER!〉，以及《一起吃飯吧2》、《前女友俱樂部》、《第二個二十歲》等多部戲劇 OST，讓樂團的復古浪漫旋律持續被更多大眾認識。

JANNABI預計於11月9日在新北市Zepp New Taipei舉辦「JANNABI LIVE : TAIPEI Ⅰ」，門票將於9月12日18點於拓元售票系統開賣，詳請請洽遠雄創藝粉絲專頁。