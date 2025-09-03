山東離婚10個月「居家閒聊楊大正」：關係形式變了，但愛是不會變的

記者張筱涵／綜合報導

滅火器樂團主唱楊大正與歌手山東2024年11月已正式離婚，但兩人持續展現超越婚姻的深厚情感。山東2日透過Instagram限時動態分享與楊大正在家中喝酒聊天的合照，感性表示寫下：「關係的形式轉變了，但愛是不會變的，只要願意用正面的態度去解決問題，愛就是愛，不會再糾結這是什麼樣的愛。」

▲山東和楊大正已於去年11月離婚。（圖／翻攝自Instagram／sadon）



山東2日更新Instagram限時動態，可以看見她身穿黑色上衣與長裙，神情放鬆地端著酒杯小口啜飲，前方擺著幾只餐盤與小碟子，看起來剛結束用餐或正在享受小酌時光，楊大正則身穿無袖上衣且綁著小馬尾出現在畫面右側，同樣手持酒杯。山東配文寫道：「睽違三週沒見的前夫回來幾天，最好的朋友回來了，抓著他聊天不放，關係的形勢轉變了，但愛是不會變的，只要願意用正面的態度去解決問題，愛就是愛，不會再糾結這是什麼樣的愛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲山東講述和楊大正久違的談天。（圖／翻攝自Instagram／sadon）



回顧這段婚姻，楊大正與山東於2016年再婚，育有一對子女，但因工作繁忙、難以兼顧家庭，山東於2023年提出離婚。雙方經過一年充分溝通，最終在2024年11月完成離婚手續，不過兩人仍選擇共同生活，陪伴孩子成長。楊大正當時也表示：「雖然結束了婚姻關係，但我們還是會繼續一起生活，讓孩子在完整的愛中快樂長大。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。