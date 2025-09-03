《藏海傳》為何找肖戰演！鄭曉龍親吐4大拍攝秘辛…對談王偉忠全說了

記者陳芊秀／綜合報導

資深製作人王偉忠近日在大陸開設Podcast節目《偉忠哥來串門》，最新一集訪問《甄嬛傳》、《藏海傳》的總導演鄭曉龍。而72歲的鄭曉龍有話直說，談及陸劇現狀提出建言「選角要還給導演」，也揭密《藏海傳》幕後改編以及拍攝過程，其中提及劇情邏輯，引發陸網熱烈討論。

以下有《藏海傳》劇情雷請斟酌閱讀



以下有《藏海傳》劇情雷請斟酌閱讀

《藏海傳》面具人最初設定是他



《藏海傳》改編自人氣作家南派三叔（徐磊）的《萬海戲麟》，主角汪藏海是南派三叔《盜墓筆記》中的著名人物，小說在華人文壇擁有大批書迷。鄭曉龍在與王偉忠的對談時，坦言拍攝《藏海傳》最初並不是他個人選擇，是因為公司年輕一輩喜歡，而自己看了發現，裡面有很多問題，「很多邏輯不自洽（不一致），挖了坑不埋的」，甚至覺得不符合常識，為此要求要解決這些問題，要讓觀眾覺得反覆看劇情都是合理的。其中劇情重大關鍵「面具人真實身分」，坦言劇本一開始面具人設定是皇上，他直呼「怎麼可能是皇上，邏輯上就不合理，皇上用的是這個？還搞假面？」後來劇本打從一開始就大改，並把面具人改成「趙秉文」，劇中一開始是主角的恩人，後期揭曉也是仇人。

選角權還給導演



鄭曉龍現在擔任中國導演協會會長，在會議中建議「選角的權利要還給導演」。他提到陸劇選角現況，透露現在選演員很多不是導演選，是製片選、製片公司選、平台選，不禁說道「演員在你們腦子裡真的是活的嗎，你們認真地看劇本嗎？」他談及肖戰是其他人找來，並分享自己選角的過程，「我首先看這個人，定演員首先要跟他聊聊天，聽聽看他對生活怎麼看法，聊完看他身上有沒有你所要的人物的特質」，他形容肖戰表面上看起來很儒雅，《藏海傳》主角本身復仇就不是靠武功，能不能把內心掩藏得的很深的那個勁，能夠出來，這個非常重要，覺得肖戰可以詮釋出來。

《藏海傳》收尾太快



陸網曾形容《藏海傳》結局虎頭蛇尾，王偉忠問及《藏海傳》結局感覺收尾收得比較快，會不會感覺遺憾。對此鄭曉龍不諱言說「是遺憾」，並表示「因為我們（指陸劇影視政策）現在規定40集，你要嘛就砍這，反正你也不能長」。導演曹譯文補充，原本還有趙秉文騙藏海的劇情，但考量劇情已經藏不住，再騙主角就很傻，就把欺騙主角的劇情刪了。

《藏海傳》拍續集嗎



《藏海傳》最後一幕鏡頭，引發網友好奇是不是會拍續集？鄭曉龍回應王偉忠提問時強調「還是要看創作」。他認為創作如果好，就會繼續往下做，如果只是為了創作而做，只是為了賺錢，就寧可不做，坦言「其實只要做就掙錢（賺錢）的，從資金（賺錢）的角度來看是另外一回事，反正我們的態度是能做又好看又有意思的就做，如果劇作首先就做不到，那我們就不做」。

陸網普遍認為，導演鄭曉龍為原著中數個不合理的劇情一一加上解釋，讓電視版劇情邏輯性更完整，更有人形容「鄭導好深的怨念」。而鄭曉龍本人非常重視劇情邏輯性，對談中談及翻拍《甄嬛傳》時，打從劇本就一點一點地討論，包括情節的前因後果，角色人物的內心變化，都力求要有清清楚楚的鋪墊，不過對於《甄嬛傳》至今仍被華人觀眾熱烈討論，他也很驚訝，但自信說：「他們（觀眾）很少能挑出邏輯上的問題，很難挑出常識的問題。」

而陸劇設限40集，大陸廣電總局已於8月19日正式宣布取消。

