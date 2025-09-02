李多慧開箱新家！驚嘆差異「韓國想退租」　認想在台買房：還需工作10年

記者孟育民／台北報導

韓職啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型，平時除了會在社群記錄應援日常外，同時也經營個人YouTube頻道分享生活，來台發展2年的她，今年正式簽下租屋長約。如今新家終於佈置完成，她昨（2）日在頻道上傳新片，開箱家中內部裝潢，還能聲控燈光，也完成願望在家裡放置按摩椅，打造夢想小宅，讓她心滿意足表示：「我可不可以一輩子住在這裡？」

▲▼李多慧開箱台北的家。（圖／翻攝自YouTube／이다혜 李多慧）

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面中，李多慧開箱新家的內部裝潢與格局，超寬敞的空間可以讓她直接躺在地上，她分享台韓租房差異：「如果是韓國差不多的房子，不只押金很高，月租也很貴，台灣的文化不一樣，沒有全租文化，押金真的讓我很驚訝，押金只需要月租的兩倍，只要付押金就可以入住。」她坦言當初看房時，心想要好幾年才有辦法住進來，沒想到押金如此便宜，讓她笑說：「那好像可以！」

李多慧目前已經入住兩個月，幾乎沒回韓國，「我累的時候想要趕快回家，這時候想的是台灣的家，其實我已經忘記韓國的家了，我不要租了，韓國月租也花很多錢，該退租了，打算租到今年就好，打算住在台灣。」講完下秒又笑說：「歸化嗎？爸爸媽媽我可以嗎？」

▲李多慧表示想退租韓國的家。（圖／翻攝自YouTube／이다혜 李多慧）

另外，她也提到想在台灣買房，朋友也對她說「應該買得起吧」，於是她曾去看過房價，最後被價格勸退，直呼：「好像還需要工作個10年，真的不便宜耶。」

▲▼李多慧想在台灣買房，但被價格嚇到。（圖／翻攝自YouTube／이다혜 李多慧）