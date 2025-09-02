蘿莉塔削水果手滑「2塊皮掉下來」慘噴血！心酸：止血還得抱娃

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔（李晨菲）2023年7月登記結婚，隔月順利產下女兒，不時會分享家庭生活。她近日便在社群網站坦言，前幾天一邊顧小孩一邊削水果時，不小心接連削到自己的手，讓不少粉絲都相當擔心她的狀況。

▲蘿莉塔沒辦法一心二用。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



蘿莉塔有感而發地說，她真的很佩服能同時處理家務和照顧小孩的媽媽們，「我完全沒辦法一心多用。」舉例來說，她前幾天邊煮飯邊哄小孩時，竟在削水果時意外割傷，「削到自己的手2次，直接兩塊皮掉下來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管受傷，蘿莉塔仍得堅持照顧孩子，「幫自己止血的同時，還得哄一直要我抱的寶包」，那一刻讓她更能共感媽媽們的辛苦。

▲蘿莉塔無奈手掉了兩塊皮。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



最後，蘿莉塔真心向其他媽媽們發問，「如果身邊沒有其它幫手的時候，寶媽們是怎麼樣備餐呢？」她的分享引起不少網友共鳴。

蘿莉塔IG全文：

真的很佩服能ㄧ邊做事ㄧ邊顧小孩的媽媽們

我完全沒辦法ㄧ心多用

前天我ㄧ個人邊煮飯邊哄小孩

然後就在削水果的時候

削到自己的手2次

直接兩塊皮掉下來

幫自己止血的同時

還得哄ㄧ直要我抱的寶包

所以如果身邊沒有其它幫手的時候

寶媽們是怎麼樣備餐呢