熊熊屢遇渣男慘被騙百萬　也被員工A百萬前半生都是賠錢貨

記者葉文正／台北報導

藝人熊熊（卓毓彤）今天與黃豪平為新節目《戀愛熊天秤》出席記者會，熊熊透露，自己一生不斷遇到渣男，被騙了百萬元，直到遇到老公才發現是真命天子。熊熊更表示，過去做生意也被員工A了百萬，員工還把錢拿去家族旅遊，讓她既生氣又難過。

▲熊熊屢遇渣男終於翻身。（圖／記者黃克翔攝）

熊熊說老公不會介意她在節目談過去的不美好戀愛經驗，搭檔的話，因為對象是黃豪平，所以沒什麼好擔心，過去以為黃豪平的女友周宇柔是假貨，因為覺得黃是同志，但上次真的在《天才衝衝衝》見到他女友才確認。熊熊也說，當初《炎上》就是黃豪平推薦，對他有基本信任，且私下都是女生朋友，沒什麼男生朋友，也沒有什麼男閨蜜，老公很放心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲熊熊坦承也被員工A了一百多萬。（圖／記者黃克翔攝）

熊熊每集都分享過去渣男男友經驗，並透露以前養渣男花了百萬元，大概經歷6個渣男，「例如有個男友，因為送過我東西，分手時對方就跟我要10萬，我就不想欠人就匯給他了。」

▲熊熊與黃豪平一起主持節目。（圖／記者黃克翔攝）

熊熊省視自己過去的做事態度，也認為應該要有改變：「我出道十幾年了，以往都丟給別人，也不看帳目細項，開公司也被員工A百萬，都怪自己個性懶沒去注意帳戶，這員工還開公司車帶家人出去玩，現在要靠自己闖看看，並學習當老公跟女兒的經紀人，女兒還可以接業配，副食品跟團購，廠商還不要我露臉，也被前經紀人用AB合約去騙，這個差不多A六位數。因為朋友打電話給我，廠商問說不能接這個案子，結果合作兩年多才發現，我的一生都在成就別人，我不喜歡欠別人，別人欠我就還好。」

▲幫熊熊提前慶生。（圖／記者黃克翔攝）